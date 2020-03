Ministeriö ohjeistanut sairaanhoitopiirejä olemaan julkistamatta koronan takia tehohoitoon päätyneiden määriä

Anniina Luotonen, Olli-Pekka Paajanen, STT

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut sairaanhoitopiireille viranomaisohjeen olla kertomatta julkisuuteen alueellisia tietoja koronaviruksen takia tehohoidossa olevien ihmisten määrästä, kerrotaan sairaanhoitopiireistä. Ohje välitettiin johtajaylilääkäreille viime viikolla.

Tehohoitoa tarvitsevien potilaiden määrä on keskeinen tieto, koska koronavirusepidemian on arvioitu koettelevan terveydenhuollon kantokyvyn rajoja.

Sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja Päivi Sillanaukee perustelee viranomaisohjetta yksityisyyden suojalla. Tällä hetkellä tehohoitoa tarvitsevien ihmisten määrä on niin pieni, että julkisuudessa olevat tiedot voisivat yhdistyä tiettyyn henkilöön.

Tarkoituksena ei hänen mukaansa ole pimittää tietoa. Se, kertooko THL jatkossa tehohoidossa olevien covid 19 -potilaiden määrän, on hänen mukaansa vielä harkinnassa. Asiasta on tarkoitus keskustella jo perjantaina.

– Se on iso kulttuurinen muutos, että ryhdymme kertomaan jonkun sairausryhmän osalta, montako potilasta meillä on minkäkinlaisessa hoidossa. Minun mielestäni se on todella iso muutos siihen nähden miten me olemme sosiaali- ja terveydenhuollossa muutoin hoitaneet ihmisiä ja informoineet.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) sanoi torstai-iltana, että hän ei ole ollut tietoinen ministeriön ohjauksesta.

– Kiitos tästä evästyksestä. En tiennyt, että näin suorasukainen määräys on annettu, Kiuru vastasi eduskunnan istunnossa.

Myöhemmin hän sanoi, ettei tällaisia tietoja voi salata. Kiurun mukaan tehohoidossa olevia on viisi.

Tampereen Taysin johtajaylilääkäri Juhani Sand kertoo, että sairaanhoitopiirit toimittavat tiedot tehohoitopaikoista päivittäin THL:lle. Linjaus tiedottamisen keskittämisestä on hänen mielestään ymmärrettävä näin epidemian alkuvaiheessa, juuri tapausten vähäisyyden ja yksityisyyden suojan takia.

– Voihan se olla, että se on jossain kohtaa syytä linjata toisin, Sand sanoo.

Koronaviruksen epidemiahuippu Suomessa ajoittunee aikaisintaan toukokuun toiselle viikolle, arvioi ennusteita Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa tekevä ylilääkäri Tuija Leino STT:lle. Arvio perustuu torstai-iltapäivän tietoon, eikä se ole lopullinen totuus.

Aiemmin THL arvioi, että epidemian huippu osuisi huhtikuun puoleenväliin. Tämä arvio on tehty ennen kuin oli tarkkaa tietoa valtiojohdon asettamista rajoitustoimista. Nyt ennustetta on muutettu. Leino muistuttaa, että arviot vanhenevat nopeasti.

– Nyt arvioimme että tartuntamäärissä ennen huippua olisi yhdeksän viikkoa nousua ja huipun jälkeen yhdeksän viikkoa laskua. Nyt ollaan jo nousevassa osassa, mutta missä kohtaa, sitä on vaikea määrittää tarkasti. Huippu ei todennäköisesti ole ainakaan aikaisemmin kuin toukokuun toisella viikolla.

THL aikoo julkistaa perjantaina aamulla uuden ennusteen siitä, kuinka moni tarvitsee tehohoitoa Suomessa koronan takia. Leinon mukaan ikäjakauma tulee luultavasti olemaan sellainen, että sairaalaan ja teholle joutuvat ihmiset pääosin ovat iäkkäitä ihmisiä. Hyvin iäkkäitä ja monisairaita tehohoidollakaan ei Leinon mukaan välttämättä pystytä pelastamaan.