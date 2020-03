Neuvottelut kunta-alan työehtosopimuksista keskeytyivät

Hannu Aaltonen, STT

Helsinki

Kunta-alan neuvottelut uusista virka- ja työehtosopimuksista ovat keskeytyneet. Kuntatyönantajat (KT) kertovat tiedotteessaan, että neuvottelut keskeytyivät, koska hoitajajärjestöt halusivat pysyvän, yli kymmenen prosentin palkankorotuksen.

Kuntatyönantajan mukaan epidemialla ei pidä tehdä työmarkkinapolitiikkaa. Työnantajapuolen mukaan sopimuksen suora hinta kuntien veronmaksajille olisi ollut 700 miljoonaa euroa vuodessa. Koko kunta-alalle levitessään hinta olisi työnantajajärjestön mukaan jopa yli 1,7 miljardia euroa vuodessa.

− Epidemialla ei pidä tehdä työmarkkinapolitiikkaa. Kaikkien tulee kantaa vastuuta poikkeusoloista aiheutuvien haittojen estämiseksi. Järkevä ja vakavan tilanteen huomioiva sopimus edistäisi tätä, sanoo Kuntatyönantajien työmarkkinajohtaja Markku Jalonen tiedotteessa.

Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen vahvisti Twitterissä, ettei edellytyksiä neuvottelujen jatkamiseen ollut. Sen sijaan hän kiistää, että kukaan olisi esittänyt kymmenen prosentin palkankorotusvaatimuksia.

– Surullista, näin tasa-arvon päivänä. Osalle tämä on peliä. Meille Tehyssä ja Superissa tämä on todellisuutta: nyt tärkeintä on ihmisten terveys. Neuvottelupöytä ei katoa minnekään. Kaikki palaavat sinne aikanaan. Me ainakin, kun kutsu käy. Yhdessä tämä tulisi ratkaista, Rytkönen kirjoitti.

Suomen lähi- ja perushoitajaliiton Superin mukaan Kuntatyönantajien tarjous neuvotteluratkaisuksi olisi ollut sellainen, että hoitajat ja muut kunta-alan työntekijät jatkaisivat kiky-tuntien tekemistä korvauksetta vuoden loppuun saakka.

Super kertoo tiedotteessaan, että neuvottelujen keskeytys vaikuttaa enemmänkin hoitajajärjestöihin kohdistetulta peliliikkeeltä kuin yritykseltä päästä sopuun.

Muut neuvotteluihin osallistuneet palkansaajajärjestöt pitivät tilannetta vastuuttomana. Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko, Julkisten ja hyvinvointialojen JHL, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty sekä KT olivat tulkintansa mukaan esittäneet neuvotteluissa selkeitä ratkaisuja, mutta yksimielisyyttä ei syntynyt.

Muiden palkansaajajärjestöjen tiedotteen mukaan neuvotteluja olisi pitänyt jatkaa, jotta julkisen sektorin työrauha olisi taattu.