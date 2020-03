Ulkomailla on tuhansia suomalaisia ilman kunnon paluureittiä, valtio ei suunnittele kotiutuslentojen järjestämistä – Finnair lennättää joitakin suomalaisia Espanjasta

Petteri Lindholm

Ulkomailla on tuhansia suomalaisia matkailijoita, jotka yrittävät löytää paluureittiä Suomeen.

Viime päivinä ulkoministeriölle on tullut satoja yhteydenottoja, joissa kysytään apua Suomeen palaamisen järjestämisessä.

Ulkoministeriö ei ole järjestämässä kuljetuksia ulkomailla oleville.

– Kotiutuslentoja ei ole ulkoministeriössä tällä hetkellä suunnitteilla, kertoo lähetystöneuvos René Söderman.

EU-yhteistyönä kotiutuslentoja saatetaan Södermanin mukaan järjestää. Esimerkiksi helmikuun puolivälissä muutama suomalaismatkustaja saatiin mukaan Ranskan järjestämälle lennolle, jolla haettiin Kiinan Wuhaniin jumiin jääneitä ihmisiä Eurooppaan.

Ulkoministeriö järjestää suomalaisille kuljetuksia kotimaahan vain hyvin poikkeavissa tilanteissa. Yleensä edellytyksenä on, että tilanteisiin liittyy hengenvaara.

– Vaikka ihmiset ovat hankalissa tilanteissa, nyt ei ole tiedossa, että suomalaisia olisi hengenvaarassa, Söderman toteaa.

Ulkoministeriö pyrkii auttamaan ihmisiä paluureittien löytämisessä, mutta ministeriö ei esimerkiksi varaa tai maksa ihmisille näiden matkoja. Yhteydenottoja on tullut niin paljon, ettei kaikkiin ole vielä ehditty vastaamaan.

– Kannustamme ihmisiä nyt omatoimisuuteen. Jos lentoja perutaan, toivomme, että ihmiset etsisivät uusia lentoja niiden tilalle.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Matkustusilmoituksia on tehty ulkoministeriölle noin 44 000 kappaletta.

Matkailijoita on todellisuudessa enemmän, koska matkustusilmoitusten tekeminen on vapaaehtoista, joten kaikki eivät ilmoita matkoistaan. Osa ulkomailla olevaksi ilmoittautunut on myös saattanut jo palata Suomeen.

– Kehotamme ihmisiä yhä tekemään matkustusilmoituksen, jos sellaista ei ole vielä tehnyt, jotta suurlähetystöt voivat olla yhteydessä matkailijoihin, Söderman sanoo.

Söderman kertoo, että ministeriön edustajat pyrkivät selvittämään, missä ja minkä verran suomalaisia on yhä matkoilla.

Matkustusilmoitusten perusteella suomalaisia on eniten Espanjassa, Thaimaassa ja Yhdysvalloissa. Myös Britanniassa, Ranskassa ja Australiassa on paljon suomalaisia.

Pelkästään Espanjan aurinkorannikolla oleskelee tuhansia suomalaisia.

Finnair järjestää joitakin lentoja Malagasta suomalaisten hakemiseksi. Vielä ei ole tiedossa, onko Finnair järjestämässä vastaavia lentoja muistakin maista.

Suomen lentokenttiä hallinnoiva Finavia kertoi aiemmin tällä viikolla, että kansainvälinen liikenne keskeytetään kaikilla Suomen kentillä Helsinki-Vantaata lukuun ottamatta.

Lentoliikenne on lähes täysin poikki myös Helsinki-Vantaan lentokentällä.