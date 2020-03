Hoivakodit joutuneet käännyttämään vanhusten luokse tunkevia omaisia – Tarvittaessa lukitaan ovet tai soitetaan paikalle poliisit

Petteri Lindholm

Useat omaiset ovat yrittäneet mennä vierailuille vanhusten luokse esimerkiksi hoivakoteihin, vaikka vierailut aiheuttavat riskin koronaviruksen tartuttamisesta.

Asiaa kommentoivat Lännen Medialle yksityisiä hoivapalveluita tuottavat Mehiläinen, Esperi Care ja Attendo.

– Suurin osa läheisistä on ymmärtänyt [vierailukiellon] hyvin, mutta on myös tilanteita, joissa kieltoa on haluttu rikkoa, Attendon viestintäpäällikkö Ilona Sammaljärvi kertoo.

Yksittäisistä vierailuyrityksistä kertovat myös Esperi Care ja Mehiläinen. Kaikissa kolmessa yrityksessä asia on saatu ratkaisua vierailulle pyrkivien omaisten kanssa sopuisasti.

– Yksittäiset tilanteet on ratkaistu keskustelemalla. Luotamme siihen, että asukkaidemme läheiset noudattavat viranomaisten ohjeita ja ovat yhteydessä puhelimitse tai muilla keinoilla, sanoo Mehiläisen hoivapalveluiden liiketoimintajohtaja Niklas Härus.

Härus painottaa, että asukkaiden turvallisuus on etusijalla, mikä edellyttää nyt "poikkeuksellisia keinoja”.

Yritykset kehottavat omaisia pitämään yhteyttä hoivakodeissa oleviin vanhuksiin esimerkiksi puhelimitse.

Hoivayritysten mukaan vierailuille pyrkineet omaiset on saatu käännytettyä keskustelemalla ja perustelemalla, miksi omaisten vierailut vaarantaa riskiryhmien terveyden.

Tarvittaessa käyttöön voidaan ottaa kovempia keinoja.

– Jos ajatellaan, että tilanne kärjistyisi vakavasti, viimeisenä vaihtoehtona näemme yhteydenoton poliisiin, Attendon viestintäpäällikkö Sammaljärvi toteaa.

Sammaljärvi muistuttaa, että kyseessä on hallituksen asettama määräys, jota yritysten on pakko noudattaa.

Toinen vaihtoehto on lukita hoivakodin ovet, jos omaiset eivät noudata vierailukieltoa.

– Voimme vaikuttaa ulkopuolisten saapumiseen pitämällä hoivakotiemme ovet lukittuina ulkopuolelta, Esperi Caren ikäihmisten liiketoimintajohtaja Arne Köhler sanoo.

Koronaviruksen aiheuttaman taudin riskiryhmään kuuluvat esimerkiksi sydänsairauksista kärsivät ihmiset sekä kaikki yli 70-vuotiaat.

Vierailuja vanhusten luokse on kehotettu välttämään jo pidemmän aikaa.

Maanantaina 16. maaliskuuta kehotus muuttui määräykseksi, kun hallitus kielsi vierailut vanhusten ja muiden koronaviruksen riskiryhmiin kuuluvien hoitolaitoksissa ja sairaaloissa.

Valtioneuvosto asetti maanantaina voimaan valmiuslain, joka keskittää päätökset koronaviruksen takia tehtävistä rajoituksista valtioneuvostolle.

Saattohoidoissa olevien henkilöiden omaiset muodostavat poikkeuksen, jota tulee hallituksen määräyksen mukaan arvioida tapauskohtaisesti. Samoin poikkeuksena ovat kriittisesti sairaiden ihmisten sekä lasten oireettomat läheiset.

Hoivapalveluita järjestävät yritykset toivovat omaisilta yhteydenottoja ennalta, jos haluaa tavata poikkeuksiksi hallituksen määräyksessä laskettuja henkilöitä.

– Tietyissä tilanteissa, kuten saattohoidossa, omaisille tulee mahdollistaa yhteiset hetket oman läheisen kanssa. Tällöin asiasta sovitaan etukäteen yksikön esimiehen kanssa, jotta vierailu saadaan turvallisesti ja muita asukkaita vaarantamatta järjestettyä, Esperin liiketoimintajohtaja Köhler sanoo.