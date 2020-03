Satakunnan uusin koronavirustapaus liittyy matkailuun – samalla risteilyllä ainakin 27 suomalaista

Satakunnan sairaanhoitopiirin alueella laboratoriovarmistettuja koronavirustartuntoja oli keskiviikkoiltaan mennessä kymmenen. Keskiviikon näytteistä vain yksi oli positiivinen. Positiivinen tapaus liittyy matkailuun, ja ainoa lähikontakti Satakunnassa on asetettu karanteeniin.

Uusin tapaus liittyy risteilymatkailuun, ja samalla aluksella ollut ainakin 27 suomalaista. Satakunnassa sairastunut henkilö on eläkeikäinen matkailija. Hän on hyväkuntoinen ja hoidossa kotieristyksessä. Omaan matkaseurueeseen kuului myös puoliso, joka on nyt kotikaranteenissa. Satakunnassa ei ole muita lähikontakteja.

Henkilö oli osallistunut Kristiina Cruisesin järjestämälle ryhmämatkalle 7. maaliskuuta ja 16. maaliskuuta välisenä aikana. Hän on matkustanut Marella Cruises varustamon Marella Dream -laivalla reitillä Malaga–Porto–Lissabon–Cadiz–Malaga ja palannut Suomeen lentäen.

Suuri osa muista matkalaisista asuu pääkaupunkiseudulla. THL selvittää altistuneita tarkemmin ja paluulennon tiedot on välitetty THL:ään.

Myös muita hengitystieinfektioita on liikkeellä edelleen. Löydöksinä oli keskiviikkona RS-viruksia, influenssaa ja rinovirusta sekä pari tapausta tavanomaista koronavirusta, joka on tavallinen hengitystieinfektion aiheuttaja.