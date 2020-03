Länsisatamassa virolainen rakennustyömies Marko Kaasma tuskailee ristiriitaisia tietoja perheensä luokse pääsystä – Tällaiset ovat poikkeusolojen tunnelmat rajoilla

Lännen Media seuraa Helsingin vilkkaimmilla rajanylityspaikoilla matkustusrajoitusten vaikutuksia liikenteeseen ja ihmisten tunnelmiin. Helsingin ja Tallinnan välisissä laivoissa enää kourallinen matkustajia, joista valtaosa on virolaisia. Helsinki-Vantaan lentokentällä lähteville lennoille on pyrkinyt puolenyön jälkeen lähinnä ulkomaalaisia matkustajia, paluulennoilla on suomalaisia ja jonkin verran Suomen kautta kotimaihinsa kulkevia ihmisiä.