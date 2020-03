THL: Noudata karanteenia – ihmiskontaktien rajoittaminen vaikuttaa epidemian kestoon

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Turun yliopiston yhdessä tekemistä mallinnuksista selviää, että ihmisten välisiä kontakteja rajoittamalla voidaan vaikuttaa sekä koronavirusepidemian kestoon että päivittäisten tartuntojen määrään.

Mallinnuksiin perustuen Suomessa aloitettiin ihmisten välisten kontaktien vähentäminen kieltämällä yli 500 hengen tilaisuudet sekä vähentämällä harrastustoimintaan liittyviä kontakteja. Sittemmin hallitus linjasi, että yli 10 hengen yleisötilaisuudet kielletään tästä keskiviikosta alkaen. Samalla lisättiin tiedotusta ikääntyneiden suojaamistarpeesta.

– Ilman rajoitustoimia kukin tartunnan saanut voisi tartuttaa keskimäärin 2,2 uutta henkilöä. Kun edellä mainitut rajoitukset ovat päällä, lukema laskee 1,8:aan. Tällä viikolla ilmoitetut lisärajoitukset laskevat tätä lukua edelleen, kertoo professori Kari Auranen Turun yliopistosta.

Rajoitustoimilla epidemian kulkua on mahdollista hidastaa, jolloin sen kesto voi pidetä huomattavasti. Ilman rajoitustoimia keston arvioitiin olevan noin kolme kuukautta. Myös epidemian korkeimman kohdan tartuntojen määrä laskee, kun epidemian huippu leviää pidemmälle ajalle.

– Koulujen sulkeminen edesauttaa epidemian hidastumista sekä vähentää jonkin verran ikääntyneiden tartuntoja. Ikääntyneiden tartuntojen vähentäminen eri keinoin on tärkeää, koska koronavirus voi aiheuttaa etenkin heille vakavamman taudin, joka voi vaatia sairaalahoitoa, Auranen jatkaa.

THL:n ylilääkäri Tuija Leino korostaa, että on tärkeää hidastaa epidemian kulkua ja madaltaa tartuntahuippua, jotta terveydenhuollon kapasiteetti riittää vakavasti sairastuneiden hoitamiseen.

– Valtaosa sairastaa taudin lieväoireisena kotona, mutta osa sairastuneista voi tarvita sairaalahoitoa, toteaa Leino.

Mallinnus toteutettiin dynaamisella ns. SEIR-mallilla (altis-tarttunut-tartuttava-immuuni). Tällaisia malleja käytetään yleisesti, kun arvioidaan erilaisten interventioiden vaikutuksia epidemioihin. THL seuraa ja arvioi koronavirustilannetta Euroopan tautivirasto ECDC:n ja Maailman terveysjärjestö WHO:n kanssa.

Jos epäilet sairastuneesi koronavirukseen ja yleisvointisi on hyvä, niin tärkeintä on levätä kotona. Katso ohjeita terveyskeskusten verkkosivuilta tai omaolo-sivustolta www.omaolo.fi. Jos sinulle tulee vakavia oireita, kuten hengenahdistusta tai yleistilasi laskee, ota ensin puhelimitse yhteyttä omalle terveysasemallesi sen aukioloaikoina. Ohjeita ja neuvontaa saat tarvittaessa myös Tyks Akuutin puhelinneuvonnasta (02 313 8800). On erittäin tärkeää aina soittaa ennen hakeutumista vastaanotolle tai päivystykseen!