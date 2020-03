THL: Tapaamisten välttäminen hillitsee koronaepidemian raivokkainta huippua ja helpottaa terveydenhuollon taakkaa

Helsinki

Rebekka Härkönen

Taneli Koponen

Ihmisten välisten kontaktien rajoittaminen vähentää selkeästi koronaepidemian kestoa ja tartuntojen päivittäistä määrää, kertoo Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos THL.

Tieto pohjautuu THL:n ja Turun yliopiston yhdessä tekemiin mallinnuksiin koronavirusepidemian etenemisestä Suomessa.

– Ilman rajoitustoimia kukin tartunnan saanut voisi tartuttaa keskimäärin 2,2 uutta henkilöä. Kun rajoitukset ovat päällä, lukema laskee 1,8:aan. Tällä viikolla ilmoitetut lisärajoitukset laskevat tätä lukua edelleen, kertoo professori Kari Auranen Turun yliopistosta THL:n tiedotteessa.

Suomen Hallitus kielsi mallinnuksiin perustuen yli 500 hengen tilaisuudet.

Tällä viikolla rajoitus laajennettiin koskemaan yli 10 hengen kokoontumisia. Lisäksi hallitus kielsi ulkopuolisten vierailut vanhustenhoitolaitoksissa ja kehotti vakavasti rajoittamaan tarpeettomia 70 vuotta täyttäneiden henkilöiden tapaamisia.

THL:n mukaan rajoitustoimilla koronaviruspidemian etenemistä voidaan hidastaa, jolloin sen kesto voi pidentyä huomattavasti.

Ilman rajoituksia epidemian laskettiin kestävän kolme kuukautta.

Rajoitustoimien ansiosta myös sairastuneiden päivittäinen määrä laskee epidemian voimakkaimmassa vaiheessa, kun epidemian huippu leviää pidemmälle ajanjaksolle.

– On tärkeää hidastaa epidemian kulkua ja madaltaa tartuntahuippua, jotta terveydenhuollon kapasiteetti riittää vakavasti sairastuneiden hoitamiseen. Valtaosa sairastaa taudin lieväoireisena kotona, mutta osa sairastuneista voi tarvita sairaalahoitoa, sanoo THL:n ylilääkäri Tuija Leino.

– Koulujen sulkeminen edesauttaa epidemian hidastumista sekä vähentää jonkin verran ikääntyneiden tartuntoja. Ikääntyneiden tartuntojen vähentäminen eri keinoin on tärkeää, koska koronavirus voi aiheuttaa etenkin heille vakavamman taudin, joka voi vaatia sairaalahoitoa, Auranen jatkaa.

Suomessa yli 300 koronatartuntaa

Suomessa on varmistettu keskiviikkoon mennessä yli 300 koronavirustartunta. THL:n mukaan varmistettujenkin tartuntojen joukossa on jo tapauksia, joissa tartuntaketju on epäselvä.

Varmistetut tartunnat eivät kerro enää mitään siitä, kuinka nopeasti tauti leviää maassa. Suomessa lopetettiin järjestelmällinen oireilevien henkilöiden testaaminen viime viikon perjantaina ja keskityttiin vakavasti sairaiden, riskiryhmiin kuuluvien ja sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnan testaamiseen.

Alkuviikosta THL arvioi, että todellisuudessa sairastuneiden määrä voi olla 20–30-kertainen testattujen positiivisten tapausten määrään verrattuna.

Maailman terveysjärjestö WHO kehotti maanantaina maailman valtioita jatkamaan aktiivista koronatestausta. WHO:n mukaan pandemiassakin tehokkain keino estää tartuntojen leviäminen ja säästää ihmishenkiä on tartuntaketjujen katkaiseminen.

Suomen hallitus julisti maahan poikkeustilan maanantaina koronaepidemian leviämisen takia. Eduskunta käsitteli tiistaina valmiuslain käyttöönottoasetuksia lähetekeskustelussa.

Perustuslakivaliokunta käsitteli niitä tiistai-iltana. Tänään perustuslakivaliokunta vie ne eduskuntaan, jonka tehtävänä on hyväksyä käyttöönottoasetukset keskiviikkona.

Valmiuslain soveltamisasetusten hyväksymisestä eduskunta tekee päätöksen torstaina.

Lähes 200 000 tartuntaa

Koronaviruspandemia leviää vauhdilla maailmalla. Keskiviikkoon mennessä tartuntoja on todennettu yhteensä 154 valtiossa.

Maailmanlaajuisesti koronavirukseen on sairastunut keskiviikkoon mennessä yli 198 000 ihmistä. Varmistettuja tapauksia on siis yli 14 000 enemmän kuin tiistaina.

Koronavirus on vaatinut keskiviikkoon mennessä noin 8 000 ihmisen hengen maailmassa.

Suomessa ei ole vielä ainuttakaan kuolonuhria. Koronakuolemista ei ole raportoinut Suomen rajanaapureista myöskään Viro ja Venäjä.

Ruotsissa koronaan on kuollut keskiviikkoon mennessä kahdeksan ihmistä ja Norjassa kolme.

Tanskassa koronaa on vienyt neljä ihmisen hengen ja Islannissa yhden.

Kolme skenaariota Suomessa

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen THL on laatinut yhdessä Turun ja Tampereen yliopistojen kanssa ennustemallin koronvirusepidemiasta Suomessa. Muistiossa ennustetaan, että koronaviruksen aiheuttama sairaanhoidon tarve voi osoittautua erittäin suureksi ja sairaanhoitohenkilökuntaa vaikeasti kuormittavaksi.

Ennusteen skenaarioiden mukaan hyvin merkittävä osa väestöstä saa tartunnan. Siitä huolimatta kohtuullisen pienen osan suomalaisista arvioidaan sairastuvan vakavasti.

Epidemia tullee kestämään arvion mukaan useita kuukausia ja sen arvioidaan voivan edetä kolmella eri tavalla:

1. Lievässä tapauksessa 20 prosenttia väestöstä eli 1 080 000 suomalaista saa koronvirustartunnan. Koronaan menehtyisi mallin mukaan 580–1080 ihmistä.

2. Keskiverron skenaarion toteutuessa 40 prosenttia väestöstä eli 2 160 000 suomalaista saisi tartunnan. Menehtyneitä olisi 1080–2160 henkeä.

3. Vaikeassa skenaariossa 3 240 000 kansalaista saisi koronatartunnan. Kuolemantapauksia olisi 1620–3240.

Ennuste on pelkkä arvio

Kuolemantapauksia ennustetaan siis olevan 0,05 tai 0,1 prosenttia tartunnan saaneista. Riski vakavalle tautimuodolle ja kuolemalle kasvaa voimakkaasti yli 70-vuotiailla. Koronaviruksen osalta kuolleisuus erityisesti ikääntyneissä ja tietyistä perussairauksista kärsivillä on arvioitu korkeaksi.

Ennusteiden kohdalla on hyvä muistaa, että taudin kulkua on erittäin vaikea arvioida etukäteen täsmällisesti. Koronaepidemian vaikutusten arvioidaan kuitenkin vastaavan erityisen vakavaa suuronnettomuutta.

Ennusteessa epidemian ennakoidaan kestävän kolmetoista viikkoa. Ensimmäisellä viikolla sairaaloihin tulisi 265 koronapotilasta. Viikolla kuusi potilaita tulisi jo 851 kappaletta. Enimmillään sairaaloissa olisi 6287 potilasta.

THL:n mukaan Suomessa on todettu yli 300 laboratoriovarmistettua uuden koronaviruksen aiheuttamaa tautitapausta.

Työikäiset maalitauluina

Tilastollisesti koronatartunta näyttäisi osuvan tällä hetkellä Suomessa työikäisiin henkilöihin.

THL:n hieman viiveellä julkaistavien tilastojen mukaan yli 65-vuotiaita henkilöitä koronaan on sairastunut 12 ja alle 18-vuotiaita 14.

Eniten tartuntoja on 25–34-vuotiailla (79), toiseksi eniten 45–54-vuotiailla (68) ja kolmanneksi eniten 35–44-vuotiailla (60).

Seuraavaksi eniten tartuntoja on todettu Suomessa 55–-64-vuotiailla (53).

Suurin osa Suomessa todetuista koronasairastumisista on ollut lieviä. Osa tartunnan saaneista on tarvinnut myös sairaalahoitoa.

Italian tilanne synkin

Maailman terveysjärjestö WHO julisti koronavirusepidemian pandemiaksi 11. maaliskuuta.

Eniten sairastuneita on tähän mennessä Kiinassa, jossa tartunta on todettu lähes 82 000 ihmisellä, joista on kuollut reilut Edellisen kerran Suomessa on ollut voimassa poikkeuslainsäädäntö sotien aikana.

Kiinassa sekä tartuntojen leviäminen että kuolemien määrä näyttää pysähtyneen.

Toiseksi eniten maailman valtioista tartuntoja on havaittu Italiassa, jossa 31 500 ihmistä on sairastunut todennetusti uuteen koronavirukseen. Italiassa koronatapausten määrä kasvaa tällä hetkellä voimakkaasti, samoin siihen kuolleiden määrä.

Kun tiistaina Italiassa koronaan oli kuollut reilut 2 150 henkilöä, keskiviikkona kuolleiden määrä ylitti jo 2 500 henkilöä.

Kolmanneksi eniten koronatartuntoja on havaittu Iranissa, jossa sairastuneita on noin 16 200 ja kuolleita noin tuhat.

Espanjassa sairastuneita on noin 12 000 ja kuolleita yli 500.