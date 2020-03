Jonna Lankinen

Jos oma perheenjäsen sairastuu tartuntatautiin, ovat samojen seinien sisällä asuvat, terveet ihmiset myös vaarassa sairastua.

Tätä varten Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL) on laatinut ohjeet koronavirustauti COVID-19 kotihoitoon.

THL painottaa, että jos taudin oireet ovat lieviä eikä henkilö kuulu riskiryhmiin, lääkärin tekemää taudinmääritystä ei pääsääntöisesti tarvita. Taudin on voinut aiheuttaa muukin virus kuin koronavirus, ja kotihoito keskittyy lepäämiseen ja oireiden hoitamiseen.

Vaikka myös koronavirustaudin voi sairastaa kotona, on sairastuneen vointia on tarkkailtava, sillä tietyt oireet, kuten hengenahdistus, vaativat välitöntä hoitoa.

Omaa tartuntariskiään voi pienentää lähinnä välttämällä lähikosketusta sairastuneen kanssa ja huolehtimalla käsienpesusta.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump twiittasi viime viikon torstaina ohjeistuksen, jonka mukaan sairastuneelle on hyvä antaa oma huone, jonka ovi pidetään suljettuna.

Myös THL suosittaa, että mahdollisuuksien mukaan muiden samassa taloudessa asuvien tulisi olla toisessa huoneessa kuin sairastunut. Aina se ei ole kuitenkaan mahdollista. Tällöin sairastuneeseen tulisi pitää vähintään yhden metrin etäisyyttä. Tämä tarkoittaa muun muassa nukkumista eri vuoteessa.

Kaikki kosketuspinnat ja pöytäpinnat on THL:n ohjeistuksen mukaan hyvä pyyhkiä päivittäin tavallisella puhdistusaineella. Hyvän siivoamisen lisäksi myös tuulettamista suositellaan. Hyvästä ilmanvaihdosta kannattaa huolehtia erityisesti niissä yhteisissä tiloissa, joita sairastunutkin käyttää, esimerkiksi wc-tiloissa, kylpyhuoneessa ja keittiössä.

Vessoissa ja käsienpesupaikoilla on syytä pitää henkilökohtaiset pyyhkeet, muistuttaa THL ohjeistuksessaan. Liinavaatteet ja likaiset pyykit voi pestä tavanomaiseen tapaan, mutta on erityisen tärkeää muistaa pestä kädet huolellisesti likapyykkien käsittelyn jälkeen käyttäen lämmintä vettä ja saippuaa tai desinfioivaa ainetta.

Sairastuneiden henkilöiden likapyykkiä tai astioita ei tarvitse pestä muista erillään.

Käytetyt nenäliinat ja muut kertakäyttöiset tuotteet tulee laittaa suoraan roskiin. Jos olet koskenut niihin, muista pestä kätesi huolella.

Tartuntariskiä pienentää sekin, että sairastunutta ihmistä hoitaisi kotona mahdollisuuksien mukaan vain yksi henkilö, joka ei ainakaan ensisijaisesti kuuluisi riskiryhmiin. Jos tätä ei voi välttää ja riskiryhmään kuuluva ihminen ei voi välttää lähikosketusta sairastuneeseen, hän voi harkita suu-nenäsuojuksen käyttämistä, jos sellainen on saatavilla.

Jos epäilet sairastuneesi koronavirukseen ja yleisvointisi on hyvä, niin tärkeintä on levätä kotona. Katso ohjeita terveyskeskusten verkkosivuilta tai omaolo-sivustolta www.omaolo.fi. Jos sinulle tulee vakavia oireita, kuten hengenahdistusta tai yleistilasi laskee, ota ensin puhelimitse yhteyttä omalle terveysasemallesi sen aukioloaikoina. Ohjeita ja neuvontaa saat tarvittaessa myös Tyks Akuutin puhelinneuvonnasta (02 313 8800). On erittäin tärkeää aina soittaa ennen hakeutumista vastaanotolle tai päivystykseen! VSSHP

Juttuun päivitetty uusi koronatartuntaohjeistus klo 9.55