Suomessa on siirrytty todennäköisesti koronaviruksen epidemiavaiheeseen – THL:n arvion mukaan sairastuneita voi olla todellisuudessa jo yli 7 500

Täyskäännös

Nykyinen koronavirus aiheuttaa lievän taudinkuvan valtaosalle perusterveitä alle 70-vuotiaita ihmisiä. Yli 70-vuotiailla ja muutoin sairailla kansalaisilla vakavan infektion rsiki on voimakkaasti koholla. Sen sijaan perusterveillä työikäisillä kansalaisilla ja lapsilla vakavan infektion riski on normaalin kausi-influenssan luokkaa. Siinä väestöryhmässä viruksella on erittäin korkea tarttuvuus mutta sairastettunakin taudinkuva on banaali. Nyt heidät asetetaan karanteeniin ja terveeet lapset otetaan pois koulusta tai päivähoidosta vähäisimpienkin oireiden takia. Sen sijaan riskiryhmäläiset saavat kulkea vapaasti hakemassa itselleen vakavan taudinkuvan aiheuttavan tartunnan. ÄLY HOI !!

Riskiryhmäläiset pitäisi eristää ja heitä pitäisi suojella kaikilta kontakteilta ja tartunnoilta jotta vakavaan tautimuotoon sairastuneita olisi mahdollisimman vähän. Jos ennusteiden mukaan vain reilu 10 % perusterveistä alle 70-vvuotiaista sairastuu, terveydenhuoltojärjestelmämme selviytyy raskaasti hoidettavista riskiryhmäläisten tartunnoista kevyesti. Nykymalli lisää riskiryhmäläisten tartuntoja ja samaan aikaan asettaa terveydenhuollon henkilöstön tarpeettomastikin karanteeniin. Käänteisellä mallilla vakavat tautimuodot saadaan vähenemään ja hoitomahdollisuudet riittämään.

