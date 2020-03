Koronatarkastajiksi tekeytyneet varkaat saivat arvokkaan saaliin Vihdissä – uhri maksoi lopuksi vielä palvelumaksun

Länsi-Uudenmaan poliisilaitos tutkii poikkeuksellisen törkeää varkautta. Kolme miestä oli esittäytynyt koronavirustutkijoiksi ja saanut sillä verukkeella asukkaan päästämään heidät asuntoon.

Miehet olivat saapuneet asunnon ovelle iltaseitsemältä lauantaina. He kertoivat suorittavansa koronatarkastusta. Yksi miehistä jututti asukasta keittiössä ja loput kiertelivät asunnossa tutkimassa.

"Tarkastuksen" jälkeen miehet perivät asukkaalta kymmenen euron tarkastusmaksun. Miesten poistuttua asukas huomasi, että tarkastuskierros oli käynyt huomattavasti kalliimmaksi. Häneltä oli viety 2000 euroa käteistä, lukuisia arvoesineitä ja alkoholia.

Poliisi etsii tapaukseen liittyen kolmea epäiltyä. Ensimmäinen on noin 30-vuotias mies, pituudeltaan noin kaksimetrsinen ja vartaloltaan pulska. Hiukset ovat tummat. Toinen mies on saman ikäinen kuin ensimmäinen. Hän on edellistä hieman lyhyempi mutta myös pulska. Yleisesti ottaen hän on saman näköinen kuin ensimmäinen mies.

Kolmas mies on noin 60-vuotias, 170-180 cm pitkä ja vartaloltaan hoikka. Kaksi ensimmäistä olivat pukeutuneet tummiin vaatteisiin. Kolmannella oli farkut, ruskea villapaita ja harmaa myssy.

Tapauksen selvittämiseksi poliisi kaipaa yleisöltä vihjeitä. Havainnot voi ilmoittaa puhelimitse numeroon 0295 413 013 (puhelinvastaaja) tai sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.espoo@poliisi.fi.

Jos epäilet sairastuneesi koronavirukseen ja yleisvointisi on hyvä, niin tärkeintä on levätä kotona. Katso ohjeita terveyskeskusten verkkosivuilta tai omaolo-sivustolta www.omaolo.fi. Jos sinulle tulee vakavia oireita, kuten hengenahdistusta tai yleistilasi laskee, ota ensin puhelimitse yhteyttä omalle terveysasemallesi sen aukioloaikoina. Ohjeita ja neuvontaa saat tarvittaessa myös Tyks Akuutin puhelinneuvonnasta (02 313 8800). On erittäin tärkeää aina soittaa ennen hakeutumista vastaanotolle tai päivystykseen! VSSHP