Taysin ravitsemusterapeutti sairastunut koronavirukseen

Pirkanmaalla todettiin lauantain aikana yksi uusi koronavirustartunta sen jälkeen, kun viruksen näytteenotto rajattiin vain kriittisiin väestöryhmiin. Tartunnan saanut on Taysin syövänhoidon vastuualueella työskentelevä ravitsemusterapeutti, joka oli palannut Itävallasta viime viikonloppuna.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin mukaan työntekijä oli oireettomana alkuviikon töissä mutta jäi pois töistä torstaina kesken työpäivän sairaanhoitopiirin henkilökunnan matkustusta koskevan ohjeen tiukennuttua. Oireet alkoivat perjantaina. Työntekijä on tällä hetkellä eristyksessä kotona. Hän ei ole ollut työpaikalla oireisena. Varmuuden vuoksi on kuitenkin selvitetty ne henkilöt, joita hän on torstaina tavannut. Heidän joukossaan on yksi potilas ja neljä työntekijää. Heille on kerrottu tilanteesta ja sovittu menettelytavoista.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Pirkanmaalla on tähän mennessä todettu 21 laboratoriotesteillä varmennettua koronavirustartuntaa.

Jos epäilet sairastuneesi koronavirukseen ja yleisvointisi on hyvä, niin tärkeintä on levätä kotona. Katso ohjeita terveyskeskusten verkkosivuilta tai omaolo-sivustolta www.omaolo.fi. Jos sinulle tulee vakavia oireita, kuten hengenahdistusta tai yleistilasi laskee, ota ensin puhelimitse yhteyttä omalle terveysasemallesi sen aukioloaikoina. Ohjeita ja neuvontaa saat tarvittaessa myös Tyks Akuutin puhelinneuvonnasta (02 313 8800). On erittäin tärkeää aina soittaa ennen hakeutumista vastaanotolle tai päivystykseen. VSSHP