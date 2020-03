Hallituksen viisikko kokoontuu pohtimaan järeämpiä toimia koronaviruksen hillitsemiseksi – Jälleen kymmeniä uusia tartuntoja

Suomessa on paljastunut kymmeniä uusia todennettuja koronatartuntoja. THL:n mukaan Suomessa oli sunnuntaina aamupäivään mennessä todettu yhteensä 240 tartuntaa. Todellinen määrä on kuitenkin suurempi, koska koronatestausta tehdään ympäri vuorokauden, joten osa tiedoista tulee viiveellä. Lisäksi lieväoireisia epäilyjä ei välttämättä testata. Hallituksen puheenjohtajat kokoontuvat sunnuntaina pohtimaan tarvetta järeämpien torjuntakeinojen käyttöönotolle. Koko hallitus on koolla maanantaina.