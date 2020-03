Suomessa todettu kymmeniä uusia koronavirustartuntoja – THL:n mukaan Varsinais-Suomessa kaksi uutta tapausta

Tanja Nuotio

Jussi Orell

Todettujen koronavirustartuntojen määrä on noussut Suomessa yli 200:n. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tiedotti lauantaina puolen päivän aikaan, että tähän mennessä Suomessa on todettu yhteensä 210 koronavirustartuntaa.

Uusia tartuntoja on eniten Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä on todettu yhteensä 14 tapausta, joista kaksi on uutta.

THL:n mukaan koronatestausta tehdään tällä hetkellä ympäri vuorokauden, joten kaikki edellisen vuorokauden aikana raportoidut tapaukset eivät välttämättä näy vielä seuraavan päivän tilastoissa.

Suurin osa Suomessa todetuista tapauksista on tähän saakka ollut lieviä, ja vain osa tartunnan saaneista on tarvinnut sairaalahoitoa. Sen sijaan esimerkiksi Ruotsissa virus on aiheuttanut jo ainakin yhden kuoleman.

Sairaanhoitopiirit ovat varautuneet viruksen leviämiseen monin tavoin ja ne antavat ohjeita alueensa ihmisille. Useat kaupungit ja kunnat ovat sulkeneet urheilu- ja muita kokoontumispaikkoja ja peruneet tapahtumia.

THL:n mukaan Euroopassa on todettu yhteensä yli 29 000 tapausta. Suurin osa Euroopan tapauksista on todettu Italiassa, missä niitä on yhteensä jo yli 15 000.

Pohjoismaissa on raportoitu paljon tartuntoja, ja ainakin Tanska, Puola ja Tsekki ovat ilmoittaneet rajojensa sulkemisesta. Myös Suomella olisi tietyissä tilanteissa mahdollisuus rajoittaa rajaliikennettä, mutta ainakaan vielä tähän ei ole turvauduttu. Ulkoministeriö on kuitenkin kehottanut välttämään tarpeetonta matkustamista.

Taudin itämisaika eli aika altistumisesta ensioireiden alkuun on arvion mukaan noin 1–12 päivää, keskimäärin noin 5–6 päivää. Leviämisen tehokkuutta ja tartuttavuusaikaa ei vielä tunneta tarkasti.

Juttua on päivitetty tuoreilla tiedoilla klo 12.25.

Jos epäilet koronavirustartuntaa tai sinulla on koronaviruksen aiheuttamaksi epäilemiäsi oireita (yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, päänsärky), soita ensin omalle terveysasemallesi sen aukioloaikana.

Ohjeita ja neuvontaa saa myös Tyks Akuutista numerosta 02-313 8800. HUOM! Ennen vastaanotolle tai päivystykseen lähtemistä on erittäin tärkeää soittaa.

Valtioneuvoston puhelinneuvonta palvelee numerossa 0295 535 535. Tämä numero on ensisijaisesti tarkoitettu niille, jotka eivät voi hakea tietoa internetistä. Ajantasaista tietoa viruksesta löytyy verkosta osoitteesta thl.fi.