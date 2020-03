Sairastuitko matkallasi koronaan vai harkitsetko matkasi perumista? Matkavakuutuksen ehdot kannattaa tarkistaa huolella

Aki Taponen

Koronavirus ja sen leviäminen herättävät monen matkustajan mielessä kysymyksiä.

Mikä on vakuutusturvani, jos lähden matkalle? Mitä matkavakuutus korvaa, jos haluan peruuttaa matkani tai sairastun matkalla? Entä jos joudun karanteeniin ulkomailla?

Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan (FINE) vakuutusasiantuntija Katja Lappi kehottaa matkustamista suunnittelevien tutustumaan omien vakuutustensa ehtoihin ja olemaan yhteydessä vakuutusyhtiöön. Tilanteet saattavat muuttua nopeastikin ja ajantasaisin tieto löytyy useimmin yhtiöiden verkkosivuilta.

– Matkavakuutusten sisällöissä on paljon eroja. Ennen matkustamista tai matkan perumista kannattaa tarkistaa oman vakuutuksensa ehdoista, mitä vakuutus sisältää ja mitä ei. Muista myös esimerkiksi luottokortteihin liitetyt matkavakuutukset, Lappi sanoo.

Katja Lappi vastaa yleisimpiin matkustusta ja koronavirusta koskeviin vakuutuskysymyksiin:

Peruutin matkani koronaviruksen takia, korvaako matkavakuutus matkani?

Matkavakuutus ei korvaa matkan peruuntumista tällaisessa tilanteessa ilman, että vakuutuksessa on jo valmiina tai siihen on erikseen otettu lisäturva. Mikäli matkakohde ei ole epidemia-alueella, ei matkan peruuntumista korvata yleensä lisäturvistakaan.

Jos olet jo sairastunut ja peruutat matkan, korvataan matkan peruuntuminen vakuutusehtojen mukaisesti.

Matkan peruuttamista karanteeniin joutumisen johdosta ei tyypillisesti korvata. Asia kannattaa kuitenkin tarkistaa, sillä ehdot vaihtelevat vakuutuksittain. Esimerkiksi joissakin luottokorttiin liitetyissä matkavakuutuksissa matkan peruuntuminen korvataan karanteeniin joutumisen vuoksi.

THL ei enää määrittele epidemia-alueita. Miten nyt ehtoa tulkitaan?

Kaksi vakuutusyhtiötä, joilla on vakuutuksessa lisäturvana turva epidemian varalle, on ilmoittanut, että koko maailma katsotaan heidän vakuutuksessaan tällä hetkellä epidemia-alueeksi. Koronavirustilanne on erikoinen ja poikkeuksellinen. Matkavakuutusten korvattavuuden osalta tilannetta kannattaa seurata vakuutusyhtiöiden nettisivuilta.

Mitä jos sairastun matkalla?

Koronaviruksesta aiheutuvia sairauden hoitokuluja sekä muita kuluja korvataan samaan tapaan kuin yleensäkin matkasairauteen liittyviä kuluja.

Korvataanko kuluja, joita aiheutuu mahdollisen karanteenin vuoksi?

Matkavakuutuksesta ei tyypillisesti korvata karanteenin vuoksi aiheutuneita kuluja. Ole yhteydessä Kelaan mahdollisen tartuntatautipäivärahan osalta.

Mistä saan lisätietoa matkustamisen turvallisuudesta?

Ulkomaanmatkaa suunnittelevien on hyvä seurata Suomen ulkoministeriön verkkosivuja ja tiedotteita. Myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL tiedottaa Suomen tilanteesta ja epidemiasta. Seuraa myös Kilpailu- ja kuluttajaviraston verkkosivuja sekä oman vakuutusyhtiösi tiedotusta.