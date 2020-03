THL:n pääjohtajan oireet herättivät hämmennystä – "Ei, minulla ei ole koronaa"

Anita Simola

Päivän sana on edelleen korona. Tuoreinta tietoa tarjoilivat perjantaina Terveyden- ja hyvinvointilaitoksen asiantuntijat.

THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta näytti tiedotustilaisuudessa hiukan kalvakalta ja siltä kuin hänellä olisi ollut hiki pinnassa. Tilaisuus lähetettiin suorana ja osa kotikatsomoidenkin väestä oli ihmetellyt, onko pääjohtaja sairas.

– Olen hiukan hikinen, mutta ei, minulla ei ole koronaa, hän kertoi ja otti käteensä nenäliinan niistääkseen.

Lännen Media kysyi Tervahaudalta, montako pulloa hänellä on käsidesiä kotona.

– Ei ainuttakaan, mutta käsisaippuoita riittää. Luotan niihin ja ne tehoavat paremmin.

Torstaina hallitus linjasi, että suuret, yli 500 osanottajan tilaisuudet perutaan.

Tervahauta kertoo, että perumisia on osunut jo hänenkin kohdalleen.

– Eräs seminaari pidettiin virtuaalisena.

Kun hallitus linjasi suurten tapahtumien peruuntumisista, samaan aikaan kansa ryntäsi marketeihin ostamaan kuivamuonaa ja vessapaperia.

Käyttekö itse suurissa ruokamarketeissa viikonlopun aikana?

– Minulla on tapana suosia pieniä ruokakauppoja, joten en käy niissä muutenkaan.

Viikonloppu käännekohta

Tervahauta kertoi, että Suomessa ollaan nyt lähellä epidemian kynnystä.

Tauti on levinnyt Euroopassa kiihtyvää vauhtia.

– On odotettavissa, että tilanne muuttuu epidemiaksi meilläkin ehkä viikonlopun aikana.

Viikonloppu on käännekohta myös sille, seuraako Suomi Ruotsin, Tanskan ja Norjan tilannetta.

– Nyt kuljemme noin viikon näiden maiden perässä, Tervahauta jatkoi.

Yhteinen missio

Muutamat kansanedustajat ovat vaatineet päiväkotien ja koulujen sulkemista.

Tervahauta korostaa, että torstaina hallitus toi julki omat linjauksensa, mutta niiden lisäksi paikallisilla viranomaisilla on mahdollisuus toimia itsenäisesti.

– Tavoitteenamme on, että tartunnat etenisivät mahdollisimman hitaasti niin Helsingissä kuin muualla maassa.

Hän kuvailee, että virus on nyt tullut suomalaisten arkeen.

– Sen torjuminen on yhteinen missio. Kaikki ne suositukset, mitä annamme, ovat hidastustyötä viruksen etenemisen estämiseksi.

Tervahauta pitää erityisen tärkeänä sitä, ettei tauti pääsisi leviämään terveydenhuollon yksiköihin.

– Nythän meillä on huolestuttava tapaus Helsingin sairaanhoitopiirin sairaalassa. Siihen on reagoitu nopeasti ja väkevästi.

Lukua ei pidä pelätä

Todettujen tartuntojen määrä päivittyy THL:lle päivän mittaan.

Johtaja Mika Salminen kertoo, että perjantaina aamupäivällä luku oli 155. Heistä suurin osa on kotihoidossa.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Salmisen tietojen mukaan kukaan sairastuneista ei ole tehohoidossa.

Salmisen arvion mukaan jopa kolmannes suomalaisista voi sairastua.

Luku tuntuu hätkähdyttävältä. Nähdäänkö THL:ssä kevään mittaan tilaisuus, jossa puhutaan sadoista tuhansista tai yli miljoonasta sairastuneesta?

– Sairastumiset eivät tapahdu kerralla. Kun on altistunut, voi kestää viikkoja tai kuukausia toteamiseen. Mehän emme tiedä kaikista sairastuneista. Joka vuosi satoja tuhansia sairastaa influenssan ja flunssaan. Tämä ei ole siinä suhteessa mitenkään poikkeuksellista.

– Kun ajatellaan kokonaismäärää, suurin osa tartunnoista on lieviä, ja oikeastaan niitä ei edes huomaa. Tässä on kyse isosta haasteesta, kun pyörittelemme numeroita, hän muotoilee.

THL:n mukaan yksi sairastunut tartuttaa keskimäärin 2,3 ihmistä.

Ei poskisuudelmia

THL esitteli pitkän listan päivitettyjä ohjeita.

– Ne ovat hyviä arjen ohjeita meille kaikille. Nyrkkisääntö on, että jos sairastut, niin sairasta kotona.

Hän jatkaa, että suomalaiselle on tunnusomaista tietynlaisen etäisyyden pitäminen kanssaihmisiin.

– Tästä on nyt hyötyä. Etäisyyttä kannattaa ottaa, ja jatkan, että ei poskisuudelmia, Tervahauta heittää.

Hänen mukaansa hallituksen linjaukset ovat nyt tehty, ja aika näyttää, tarvitaanko uusia.

Tervahauta korostaa, että lapset voivat tavata hiekkalaatikolla, kunhan he ovat terveitä.

– Toivon, että kaikki ottaisivat nämä vapaaehtoiset toimet arjen käyttöön. Silloin niillä on laaja-alaisia vaikutuksia. Pakkokeinot ovat siitä huonoja, että ne pysäyttävät yhteiskunnassa tiettyjä aloja tyystin. Ja mikä on sitten se tilanne, kun pakkokeinot puretaan?

THL on saanut palautetta siitä, että se on jakanut tietoa niukasti. Sitä on saatavilla runsaasti laitoksen verkkosivuilla, mutta ne ovat välillä kaatuneet.

Vikaa korjataan.

Jos epäilet koronavirustartuntaa tai sinulla on koronaviruksen aiheuttamaksi epäilemiäsi oireita (yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, päänsärky), soita ensin omalle terveysasemallesi sen aukioloaikana.

Ohjeita ja neuvontaa saa myös Tyks Akuutista numerosta 02-313 8800. HUOM! Ennen vastaanotolle tai päivystykseen lähtemistä on erittäin tärkeää soittaa.

Valtioneuvoston puhelinneuvonta palvelee numerossa 0295 535 535. Tämä numero on ensisijaisesti tarkoitettu niille, jotka eivät voi hakea tietoa internetistä. Ajantasaista tietoa viruksesta löytyy verkosta osoitteesta thl.fi.