THL kertoo koronavirusepidemian leviämisestä – tartuntatapauksia nyt 155, Varsinais-Suomessa 12

Salli Koivunen

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL järjesti perjantaina tiedotustilaisuuden koronaviruksesta. THL kertoi tilaisuudessa, miten kansalaisten kannattaa toimia epidemian levitessä Suomeen. Tällä hetkellä Suomessa pyritään hidastamaan koronavirusepidemian alkua. Myös terveiden ihmisten on suositeltu vähentävän sosiaalisia kontaktejaan koronaviruksen vuoksi.

Tiedotustilaisuudessa puhumassa olivat THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta ja terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen.

– Olemme tulleet koronan kanssa vaiheeseen, joka on aika tyypillinen. Olemme lähellä kynnystä, että koronavirus on Suomessakin epidemia, Tervahauta totesi.

THL:n pääjohtajan mukaan Suomi on noin viikon Ruotsia ja Norjaa jäljessä epidemian leviämisessä.

Suomessa on todettu 155 laboratoriovarmistettua uuden koronaviruksen aiheuttamaa tautitapausta. Vuorokausi sitten tilanne oli 109 vahvistettua tartuntaa.

Tartunnoista yhteensä 12 on todettu Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella. Tyksissä todettiin torstaina seitsemän uutta tapausta. Kaikki uudetkin tapaukset ovat lieväoireisia eikä sairaalahoidolle ole ollut tarvetta. Neljä potilaista on miehiä, jotka ovat matkailleet Tirolin alueella Itävallassa. He eivät kuitenkaan kaikki kuulu samaan matkaseurueeseen.

Kolme muuta potilasta ovat naisia, jotka ovat saaneet tartunnan epidemia-alueelta Suomeen saapuneelta henkilöltä, jonka tartunta ei ollut Suomessa oleskelun aikana tiedossa. Kaksi naisista on työikäisiä ja yksi eläkeikäinen.

Varsinais-Suomen ensimmäinen koronavirustartunta todettiin Italian Tirolista saapuneelta suomalaisnaiselta sunnuntaina. Toinen tartuntatapaus todettiin maanantaina Italiassa matkailleelta mieheltä ja kolmas tiistaina Salon seutukunnalta kotoisin olevalta mieheltä, joka oli uutamia päiviä sitten saapunut Suomeen Tirolin alueelta Itävallasta.

Keskiviikkona tartunta todettiin kahdella varsinaissuomalaisella. Toinen tartunnan saaneista on mies, joka on aiemmin todetun koronavirustapauksen karanteenissa oleva lähikontakti. Toinen keskiviikkona todetuista tartunnoista on naisella, joka on muutamia päiviä sitten saapunut Suomeen Tirolin alueelta Itävallasta.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä on tähän mennessä tutkittu 139 epäilytapausta.

Maailmalla tartuntatapauksia on yli 125 000, 118 eri maassa. Koronaviruksen aiheuttamia kuolemia on maailmanlaajuisesti raportoitu yli 4 600. Kuolemista yli 3 100 on tapahtunut Kiinassa.

Suurin osa Suomessa todetuista tapauksista on ollut lieviä. Osa tartunnan saaneista on tarvinnut myös sairaalahoitoa.

Pääjohtaja Markku Tervahaudan mukaan yksi koronavirustartunnan saanut tartuttaa taudin keskimäärin 2,3 ihmiseen.

Epidemian hidastaminen on THL:n asiantuntijoiden mukaan kaikkein oleellisinta ikäihmisten ja riskiryhmien turvaamiseksi ja tehohoitoresurssien varaamiseksi heille.

Pääjohtaja Tervahauta painotti, että terveysviranomaisten ohjeet eivät ole tehokkaita, jos ihmiset eivät toimi niiden mukaan.

Erittäin tärkeää on, että hoitohenkilökunta ei sairastuisi.

– Juuri nyt on oikea aika tehdä toimia, joita hallitus linjasi eilen ja muutoin arkeen annettuja ohjeita.

Terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen korosti tiedotustilaisuudessa yksilön vastuuta. Hän korosti, että lievien oireiden vuoksi ei tule hakeutua hoitoon ja kuormittaa terveydenhoidon resursseja.

– Jos kaikki ensimmäisen nuhan vuoksi menevät terveyskeskukseen, vaikeita oireita sairastavat eivät pääse läpi ja tauti leviää odotushuoneissa.

Johtaja painottaa, että töihin, kouluun ja opiskelupaikkaan ei saa mennä sairaana, vaan tauti podetaan kotona. Lapset on pidettävä pois päivähoidosta pienellä kynnyksellä, ja työnantajilta toivotaan ymmärrystä tilanteeseen.

THL:n verkkosivut ovat olleet lähipäivinä valtavan paineen olla.

– Sinne ei ole virus iskenyt, eikä haittatoimintoja ole havaittu, mutta erilaiset muut sivustot ovat linkanneet omilta sivuiltaan meidän sivuillemme, pääjohtaja Tervahauta totesi.

THL:n verkkosivuilla on ollut yli 3 000 prosentin kasvu ulkoisessa liikenteessä. Niiden toimintakapasiteettia ja suorituskykyä on yritetty parantaa kuluneen viikon aikana. Sivut toimivat, mutta ovat hyvin hitaat. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori tiedottaa verkkosivujen tilanteesta lisää vielä aamupäivän aikana.

Suomalaiset innostuivat torstaina valtioneuvoston infon jälkeen hamstraamaan ruokaa ja erilaisia kodintarvikkeita.

Mika Salmisen mukaan kaupoissa voi hyvin käydä hakemassa kaikki välttämättömät ja tarpeelliset tarvikkeet. Sen sijaan hän kehottaa välttämään suuria ostoskeskuksia, samalla tavoin kuin muitakin väkijoukkoja.

Ryhmäliikuntaharrastuksiin osallistumista kehotetaan välttämään, mutta ulkoiluun kannustetaan.

Käsidesien, terveystuotteiden, ruoan ja hengityssuojaimien hamstraamiselle ei asiantuntijoiden mukaan ole tarvetta.

– Vessapaperia toki saa ostaa, tarpeen vaatiessa, pääjohtaja Tevahauta vinkkasi.

Tervahaudan mukaan hengityssuojaimesta voi olla hyötyä, jos itse kärsii oireista, koska tarttuminen tapahtuu pisaratartuntana, aivastamisen tai yskimisen kautta. Oireettomalle hengityssuojaimesta ei kuitenkaan ole selkeää hyötyä.

Jos epäilet koronavirustartuntaa tai sinulla on koronaviruksen aiheuttamaksi epäilemiäsi oireita (yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, päänsärky), soita ensin omalle terveysasemallesi sen aukioloaikana.

Ohjeita ja neuvontaa saa myös Tyks Akuutista numerosta 02-313 8800. HUOM! Ennen vastaanotolle tai päivystykseen lähtemistä on erittäin tärkeää soittaa.

Valtioneuvoston puhelinneuvonta palvelee numerossa 02 95 535 535. Tämä numero on ensisijaisesti tarkoitettu niille, jotka eivät voi hakea tietoa internetistä. Ajantasaista tietoa viruksesta löytyy verkosta osoitteesta thl.fi.