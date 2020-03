Presidentti Sauli Niinistön mielestä valmiuslaeille ei tarvetta ainakaan vielä – "Koko arsenaali selvitettävä"

Jussi Orell

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ei näe ainakaan vielä tarvetta valmiuslakien käyttöönottoon koronaviruksen torjunnassa Suomessa. Niinistö kommentoi asiaa Ylen A-Talkissa torstai-iltana. Puoluejohtajat neuvottelivat torstaina Säätytalolla valmiuslakien tarpeellisuudesta.

– Valmiuslaeissa on monta osiota, joista yksi koskee terveydenhuoltoa. On hyvä ensin selvittää, antaako olemassa oleva lainsäädäntö, etenkin tartuntatautilaki riittävästi keinoja. Voi antaakin. Silti koko käytettävissä oleva arsenaali on selvitettävä, Niinistö totesi.

Niinistö vakuutti luottavansa suomalaisten terveysviranomaisten kykyyn torjua koronaa. Hän muistutti, että nyt on kiinnitettävä erityistä huomiota riskiryhmiin, kuten ikäihmisiin ja niihin, joilla on jokin perussairaus.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

– Tartuntoja on meillä toistaiseksi pieni määrä, mutta seuraamme käyrää, joka on toteutunut muuallakin. Tartuntoja tulee olemaan meilläkin iso määrä, hän arvioi.

Venäjän on kerrottu torjuvan koronaa poikkeuksellisen kovilla keinoilla. Presidentti Niinistö sanoi luottavansa siihen, että naapurimaa on viruksen torjunnassa tosissaan.

– Allegro-junissa muun muassa mittaillaan kuumetta. Kiinassa on nähty, mitä tiukasti toimiminen todella tarkoittaa.

Suomalaisia Niinistö kehotti rationaaliseen toimintaan ja lähimmäisistä välittämiseen.

– Käyttäytyminen tulee muuttumaan. Nyt on otettava fyysistä etäisyyttä mutta lisättävä henkistä läheisyyttä. Olen toiveikas sen suhteen, että tällaisissa vaikeissa olosuhteissa aletaan nähdä myös oman navan ulkopuolelle.