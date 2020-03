OP:n Ritakallio: "Pankit voivat nyt helpommin lisätä rahoitustaan koronasta kärsiville yrityksille"

Kirsi Turkki

OP-ryhmän pääjohtaja Timo Ritakallio sanoo, että koronaviruksen aiheuttamien talousvaikutuksien arviointi on nyt poikkeuksellisen vaikeaa. Olennaista hänen mukaansa on se, kuinka pitkä tulee tilanteesta, jossa käytetään poikkeustoimia.

– Se on vähemmän merkityksellistä kuinka syvälle talouden lamaantumisessa mennään hetkellisesti. Merkityksellistä on se, miten pitkään tällainen jakso kestää.

Syvän ja pidemmän notkahduksen riski on Ritakallion mukaan kuitenkin kasvanut merkittävästi. Hän painottaa, että Euroopan keskuspankki, EKP on avainroolissa ratkomassa kriisin talousvaikutuksia Euroopassa. EKP:n neuvosto oli koolla torstaina.

Euroopan keskuspankki päätti tarjota pankeille edullista lainaa, jos ne lainoittavat koronaviruksen vuoksi talousahdinkoon joutuneita pk-yrityksiä. Se helpottaa myös pankkien luotonantoa lieventämällä niiden vakavaraisuusvaatimuksia. Keskuspankki piti korkonsa ennallaan: talletuskoron -0,5 prosentissa ja ohjauskoron ennallaan 0,0 prosentissa.

EKP kasvattaa lainojen osto-ohjelmaansa. Se lupaa ostaa markkinoilta aiempien 20 miljardin euron kuukausiostojen lisäksi lainoja 120 miljardin euron arvosta vuoden loppuun mennessä. Ostopaketti kohdennetaan niin, että tuki suuntautuu pk-yritysten rahoitukseen.

Ritakallion mukaan oli viisasta, että korkoa ei laskettu entistäkin negatiivisemmaksi.

– Suunniteltujen joukkovelkakirjaostojen lisäämisen avulla on mahdollista helpottaa yritysten rahoitustilannetta ja tämä toimenpide oli toivottu.

Ritakallio kiittelee myös EKP:n linjauksia koskien pankkien vakavaraisuus- ja likviditeettivaatimuksia. Niiden helpottaminen tilapäisesti oli eurooppalaisen pankkijärjestelmän kannalta erittäin tervetullut.

EKP on kiristänyt valvontamekanismin kautta pankkien vakavaraisuusvaatimuksia vuosi vuodelta finanssikriisin jälkeen. Ilman tilapäisiä helpotuksia vakavaraisuusvaatimuksiin pankeilla ei olisi mahdollisuuksia helpottaa vaikeuksiin joutuneiden yritysten tilannetta.

Monet toimialat, matkailu- ja ravintola-ala kärjessä ovat varoittaneet liiketoimintansa hiipumisesta, kassakriisistä ja tulevista henkilöstöä koskevista supistuksista. Myös osa teknologiateollisuuden yrityksistä kärsii vakavasta komponenttipulasta ja tuotanto on pysähtynyt.

OP -ryhmässä ei ole vielä havaintoja yritysten tai kotitalouksien maksuvaikeuksista, koska tilanne Suomessa on edennyt niin nopeasti. OP -ryhmä on Suomen suurin yritysten ja kotitalouksien lainoittaja.

Asuntovelallisia kotitalouksia Ritakallio rauhoittelee.

– Tavallinen asuntovelallinen voi olla rauhallisin mielin. Jos tulee omassa henkilökohtaisessa taloudessa ongelmia, niin kannattaa mennä omaan pankkiin keskustelemaan, millaisia ratkaisuja löydetään. Kotitalouden kannalta hyvä asia on, että korot ovat alhaalla. Kysymys on siitä, että miten kotitalous selviää alkuperäisestä maksuohjelmasta.

Ritakallion mielestä yhteiskunnalla on suuri rooli rakentaa yrityksille siltaa kriisin yli.

– On päivänselvää on, että pankeilla on tärkeä rooli olla kriisin hoidossa mukana, mutta kun isoista talouskriiseistä puhutaan, niin tarvitaan vahvaa julkisen sektorin roolia.

– Kaikki sellaiset toimet, jotka helpottavat yritysten maksuvalmiutta ja tilapäisen käyttöpääomarahoituksen saamista ovat nyt tarpeen. Oletettavasti muutokset eivät ole pysyviä, vaan kyse on siitä, voidaanko kriisiä loiventaa ja pelastaa yrityksiä turhilta konkursseilta.

Suomen Yrittäjät ehdotti torstaina, että yritysten olisi oma-aloitteisesti mahdollista lykätä määräaikaisesti verojen, kuten arvonlisäveron ja työnantajasuoritusten maksua koronakriisin yli. Järjestö toivoo myös, että yrittäjäeläke- ja työnantajan työeläkemaksuja voisi lykätä määräajan koronakriisin yli. Finnveralta Suomen Yrittäjät toivoo koronalainan rakentamista.

– Kaikki nämä ovat oikeita ajatuksia. Verohelpotukset ja sotumaksuihin liittyvät helpotukset olisivat paikallaan, koska silloin ei oltaisi niin kriittisellä puolella lomautusten ja irtisanomisten osalta. Usein käy niin, että yhteiskunnan kokonaisedun kannalta kannattaa menetellä näin.

Ritakallio ei vertaisi koronaviruksesta johtuvaa talouden äkkipysähdystä finanssikriisiin.

– Finanssikriisi oli luonteeltaan erilainen. Se oli syntynyt finanssimarkkinoilla siksi, että riskit olivat menneet liian suuriksi pankkijärjestelmässä ja pankkijärjestelmän rahoittamina. Nyt tilanne on erityyppinen, kun yhteiskunta kansalaisia suojellakseen pysäyttää erilaisia toimintoja.