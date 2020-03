Kaikki puolueet ovat valmiit siirtämään Suomen poikkeustilaan, jos koronaviruksen torjunta sitä vaatii – Marinin mukaan aika ei ole vielä

Vast: PS kohkaa ja värittää tilannetta mustalla pensselillä

Wikikin sen tietää:

Valmiuslaki on Suomen lainsäädäntöön kuuluva laki, joka on säädetty perustuslain säätämisjärjestyksessä. Lain tarkoituksena on antaa viranomaisille riittävät toimivaltuudet sota-aikana ja sotaa alemmissa poikkeusoloissa. Puolustustilan (sodan) aikana voimassa on lisäksi puolustustilalaki, jonka määräykset ohittavat valmiuslain. Molemmat lait yhdessä muodostavat valmiuslainsäädännön.

Mankala on taas ihan pihalla!