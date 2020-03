Kauan odotettu 30-vuotisjuhlinta odottaa New Yorkissa: "Luotetaan siihen, että Finnair hoitaa meidät kotiin"

Virpi Niemistö

– Luotetaan siihen, että Finnair hoitaa meidät kotiin, toteaa Linda Nieminen Helsinki-Vantaan lentoasemalla torstaina aamupäivällä.

Nieminen on yhdessä siskonsa Sofia Kemppaisen kanssa lähdössä Finnairin kello 12.40 lennolla kohti New Yorkia.

Siskokset sanovat kuulleensa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin määräämästä matkustuskiellosta, mutta eivät anna sen häiritä Lindan 30-vuotissyntymäpäivämatkaa.

– Viikon kuluttua on tarkoitus palata takaisin Suomeen.

Trump kertoi keskiviikkona, että Yhdysvallat kieltää huomisesta perjantaista lähtien matkustamisen Schengen-järjestelmään kuuluvista Euroopan maista Yhdysvaltoihin 30 päivän ajaksi koronaviruksen torjumiseksi. Suomi kuuluu Schengen-maihin.

Niemisen mukaan Finnair ei ollut vielä torstaiaamuna ottanut heihin yhteyttä siitä, millaisia mahdollisia uusia järjestelyjä paluumatka vaatii.

Finnair lupasi varhain torstaina olevansa yhteydessä matkustajiinsa heti, kun saavat varmistuksen Trumpin ilmoituksen vaikutuksista. Samalla Finnair pahoitteli epävarmuutta, jota tilanne aiheuttaa asiakkaille.

Helsinki-Vantaalla koronavirusuhka näkyy muun muassa siinä, että entistä useampi matkustaja on varautunut suojamaskein ja muovikäsinein.

Tampereella asuvat sisarukset kertovat päättäneensä lähteä matkaan koronan aiheuttamasta epävarmuudesta huolimatta, koska New Yorkin synttärimatka on kauan valmisteltu ja odotettu.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

– Kuusi vuotta sitten olimme kaupungissa ensimmäisen kerran ja siitä lähtien tätä on odotettu, Sofia Kemppainen sanoo.

Matkaliput varattiin joulukuussa.

– Jos olisimme siirtäneet matkaa, sitten olisi pitänyt järjestellä uudelleen taas vapaita töistä ja vaikutuksia muun perheen arkeen, hän jatkaa.

Korona ei ole vaikuttanut kaksikon matkajärjestelyihin muuten kuin että käsidesiä ja desinfiointiliinoja on pakattu varmasti viikon tarpeiksi mukaan.

– Emme kuulu mihinkään riskiryhmään, Kemppainen sanoo.

Nieminen ja Kemppainen toivovat, että New Yorkissa arki rullaisi melko normaalisti, ja esimerkiksi nähtävyydet ja kaupat pitäisivät ovensa auki.

New Yorkin osavaltioon on julistettu hätätila koronaviruksen vuoksi. Tartuntatapausten määrä New Yorkissa on kuitenkin pysynyt vielä hallinnassa asukasmäärään nähden.

Edit: Korjattu klo 17.05 viimeisen lauseen ei-sana on-sanaksi.