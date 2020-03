Myös terveiden ihmisten suositellaan vähentävän sosiaalisia kontaktejaan koronaviruksen takia

Taneli Koponen

Maiden ja alueiden luokittelusta koronviruksen epidemia-alueeksi on päätettyä luopua, koska epidemiatilanne on muuttunut nopeasti Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Tällä hetkellä koronavirustartunnan saamisen riski on kohonnut koko Euroopassa ja muualla maailmassa.

Suomesta on löydetty sairaanhoitopiirien mukaan ainakin 65 uuden koronaviruksen aiheuttamaa tautitapausta. Tartuntoja on Helsingin ja Uudenmaan, Keski-Suomen, Kanta-Hämeen, Varsinais-Suomen, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiireissä.

– Tarkoituksena on edelleen tunnistaa tartuntoja ja hidastaa epidemian alkamista Suomessa. Tapausten nopea tunnistaminen on tärkeää, jotta torjuntatoimilla voidaan vähentää etenkin iäkkäiden ja perussairauksista kärsivien sairastumista, toteaa tiedotteessa THL:n johtaja Mika Salminen.

Epidemia tulee etenemään eri tahdissa eri puolilla maata.

– Etenkin niillä alueilla Suomessa, missä ei ole viitteitä viruksen laajemmasta leviämisestä, jatkotartuntoja kannattaa edelleen vähentää selvittämällä tartuntaketjuja ja kartoittamalla altistuneita, Salminen kommentoi.

Nyt keskitytään riskiryhmien suojelemiseen alueilla, joissa on merkkejä epidemian leviämisestä yhteisössä.

– Taudin lievistä oireista kärsivien on tärkeä sairastaa kotona ja välttää sosiaalisia kontakteja. Sosiaalisten kontaktien vähentäminen on tärkeää myös terveille ihmisille, se hidastaa epidemian leviämistä. Tätä voidaan edistää esimerkiksi etätöitä tekemällä ja välttämällä paikkoja, missä liikkuu paljon ihmisiä, sanoo Salminen.

Maailman terveysjärjestö WHO julisti koronavirusepidemian pandemiaksi 11. maaliskuuta.