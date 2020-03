Elixia sulkee kuntosalinsa tartuntojen välttämiseksi

Pohjoismaalaiseen SATS-konserniin kuuluva Elixia-kuntosaliketju on sulkenut kaikki kuntosalinsa kahden viikon ajaksi.

Salien sulkemisen tavoitteena on ehkäistä koronaviruksen leviämistä saleilla treenaaviin. Myös kaikki salien ryhmäliikuntatunnit on peruttu. Turussa Elixian kuntosaleja on neljä.

Salit suljevat ovensa torstai-iltapäivällä 12. maaliskuuta. Alustavan suunnitelman mukaan salit pidetään suljettuja kahden viikon ajan, ja ne avautuvat jälleen 25. maaliskuuta. Sulkeminen koskee kaikkia SATS-konsernin saleja Pohjoismaissa. Kaikki salien jäsenyydet on laitettu tauolle katkoksen ajaksi.

Elixia tarjoaa jäsenilleen verkkotreenejä salien ollessa suljettuna.