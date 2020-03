Turun yliopistollisessa keskussairaalassa on todettu keskiviikkona kaksi uutta koronavirustapausta (COVID-19).

Toinen tartunnan saaneista on työikäinen mies, joka on aiemmin todetun koronavirustapauksen karanteenissa oleva lähikontakti. Hänen oireensa ovat lieviä ja hoito jatkuu kotieristyksessä. Tapaukseen ei liity altistuneita.

Toinen tartunnan saaneista on nainen, joka on muutamia päiviä sitten saapunut Suomeen Tirolin alueelta Itävallasta. Hänen oireensa ovat olleet lieviä ylähengitystieinfektion oireita.

Potilaan vointi on hyvä ja hän on kotona eristyksessä. Naisella on ollut kymmenen lähikontaktia, joista vain osa on Varsinais-Suomesta. Heidät on tunnistettu ja heidät määrätään karanteeniin heidän kotikuntansa viranomaisten toimesta.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä on tähän mennessä tutkittu 83 epäilytapausta ja näistä koronavirustartuntoja on todettu yhteensä viisi. Varsinais-Suomen ensimmäinen koronavirustartunta todettiin Italian Tirolista saapuneelta suomalaisnaiselta sunnuntaina. Toinen tartuntatapaus todettiin maanantaina Italiassa matkailleelta mieheltä ja kolmas tiistaina Salon seutukunnalta kotoisin olevalta mieheltä, joka oli uutamia päiviä sitten saapunut Suomeen Tirolin alueelta Itävallasta.

Helsingin yliopistollisen sairaalaan henkilöstöön kuuluvalla henkilöllä on ilmennyt koronavirustartunta.

Hus on luvannut kertoa asiasta lisää iltapäivällä tiedotustilaisuudessa. Husissa työskentelee yhteensä 25 000 ihmistä.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä on selvinnyt keskiviikkoillan ja torstaiaamun aikana neljä uutta tartuntaa, jotka kaikki liittyvät suoraan epidemia-alueella matkailuun Itävallan Tirolin alueella. Tapauksiin liittyy useita altistuneita.

Uusiin tapauksiin liittyy altistumisia Kangasalan Suoraman koulussa, Tampereen yliopistolla sekä erilaisissa harrastuksissa. Sairaanhoitopiiri päättää yhteistyössä THL:n kanssa, missä laajuudessa altistuneita ryhdytään selvittämään.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä on myös varmistunut kaksi uutta tapausta. Tartunnan saaneista toinen on altistunut virukselle kotimaassa ja toinen Pohjois-Italiassa.

