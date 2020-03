Näkökulma: Orpo ja Halla-aho löysivät yhteisen sävelen jopa yllättävän monissa kysymyksissä

Schengenistä terveisiä

Se mikä oli yksinkertaista Schengenin ostosmatkailijoille on suuri ongelma Euroopan kansalaisille.

Tiheään asuttu Eurooppa on yhtä yleisötapahtumaa. Väki kulkee maasta ja kaupungista toiseen. Kellään ei ole käsitystä missä epidemian painopiste milloinkin on. Nyt kun ulkorajoilla odotta suuri vaeltajien joukko pääsyä rajattoman EU:n vapaille markkinoille alkaa olla hyvät neuvot tarpeen. Missä on EU:n turvallisuus? Jos Trumpin valtaan nousuun muka olisi ollut ulkopuolista vaikutusta niin eikö sitä voisi olla myös EU:n tai jopa Suomen hallinnossa. Hybridi on hybridi vaikka voissa paistaisi. Kun hallitus ei ole saanut vielä "rajavartiolaitokselta ohjeita" ei maamme rajojen valvontaa voida tehostaan. Kansakunnan turvallisuus jätetään iltarukouksen varaan.

Haluatko käyttää Olet kirjautuneena yritystunnuksella. Yritystunnuksella ei voi osallistua keskusteluihin. Kirjoita vastaus viestiin Otsikko TS:n verkkokeskustelun säännöt Viesti Peruuta Viesti lähetetty!



Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Virhe viestin lähetyksessä. TS:n verkkokeskustelun säännöt Uudet näkökulmat keskustelussa vievät asioita eteenpäin. Siksi Turun Sanomat kannustaa verkkosivuillaan aktiiviseen ja rakentavaan keskusteluun. Verkkokeskusteluun osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä (jonka pääset tekemään tästä). Rekisteröityminen ei edellytä lehden tilaamista. Keskusteluun voit kirjoittaa omalla nimelläsi tai nimimerkillä. Suosittelemme oman nimen käyttöä, sillä on arvokasta seistä mielipiteidensä takana. Ole kriittisenäkin kohtelias ja kunnioita muita. Epäasiallinen käytös estää osallistumisen keskusteluun. Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä, ja julkaisusta päättää toimitus. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia. Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda äläkä kiroile. Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Tekstin yhteyteen voi liittää teemaan liittyviä asiallisia linkkejä, jotka toimitus tarkistaa ennalta. Mainoksia emme julkaise. Verkon keskustelut ovat osa Turun Sanomien sisältöä, josta olemme vastuussa. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.