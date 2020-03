Perussuomalaiset hiillostaa sisäministeri Ohisaloa: Kreikka-lausunnot ristiriidassa EU:n linjan ja muiden ministereiden lausuntojen kanssa

Aki Taponen

Perussuomalaiset vaatii välikysymyksessään hallitukselta vastauksen, tukeeko se Kreikan päätöstä olla väliaikaisesti vastaanottamatta turvapaikkahakemuksia. Kreikka on sulkenut Turkin vastaisen rajansa ja ilmoittanut, ettei se ota ainakaan kuukauteen hakemuksia vastaan.

Hallitus on kertonut tukevansa Kreikkaa, mutta sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) on sanonut Kreikan rikkovan kansainvälisiä velvoitteitaan, kun se ei ota turvapaikkahakemuksia vastaan. Ohisalon kanta on perussuomalaisten mielestä ristiriidassa EU:n linjausten ja hallituksen muiden ministereiden linjausten kanssa.

Perussuomalaiset nostavat esille myös Ohisalon puheet rajavartijoiden tehtävistä Kreikassa Frontex-operaatiossa, johon Suomikin osallistuu. Ohisalon mukaan rajavalvonnan tehtävänä on mahdollistaa sujuva ja turvallinen rajaliikenne ja saattaa luvattomasti rajat ylittäneet esimerkiksi turvapaikkaprosessiin.

Perussuomalaiset kysyy, tukeeko hallitus Kreikan rajavalvontaa niin, ettei siirtolaisia päästetä Kreikkaan.

Kreikan rajalla EU:n alueelle pyrkivistä on Kreikan viranomaisten mukaan vain pieni osa Syyriasta tulevia. Rajalla on runsaasti afgaaneja, pakistanilaisia, bangladeshilaisia, iranilaisia, irakilaisia ja afrikkalaisia.

Heidän yllyttämisessään siirtyä laittomasti Kreikkaan on perussuomalaisten mukaan kyse Turkin EU:ta vastaan kohdistamasta hybridivaikuttamisesta.

Perussuomalaiset kysyvät, miten Suomi toimisi, jos turvapaikanhakijoita pyrkisi maahan Venäjältä. Niin tapahtui edellisen kriisin aikana.

Sisäministeriön kansliapäällikkö Kirsi Pimiä on todennut, ettei Suomi tulisi vastaavassa tilanteessa toimimaan kuten Kreikka, vaan ottaisi vastaan turvapaikanhakijat. Tämä altistaa perussuomalaisten mielestä Suomen ja EU:n hybridivaikuttamiselle.

Perussuomalaisten mielestä Suomen tulee EU:n jäsenenä ajaa sisärajatarkastusten tilapäistä palauttamista koko EU-alueelle.

– Kaikkien jäsenmaiden tulee systemaattisesti ja pikakäsittelyssä hylätä turvapaikkahakemukset ihmisiltä, jotka saapuvat toisesta jäsenmaasta. Suomeen Ruotsin puolelta mahdollisesti tulevat turvapaikanhakijat on pysäytettävä rajalla ja heidän hakemuksensa on hylättävä ilmeisen perusteettomina.

EU:n ja Suomen on perussuomalaisten mielestä tuettava Kreikkaa uuden siirtolaiskriisin estämiseksi.

– Tilapäistä tai pysyvää taakanjakojärjestelmää ei pidä luoda EU:n sisälle. Turvapaikanhakijoiden sisäiset siirrot ainoastaan houkuttelevat lisää ihmisiä liikkeelle.

Perussuomalaisten mielestä myös kansainväliset sopimukset on päivitettävä.

– Aikanaan kirjattu oikeus hakea turvapaikkaa ei voi tarkoittaa sitä, että se on oikeus kansainvaellukselle, jossa tulija saa päättää asuinmaansa sosiaaliturvan suuruuden perusteella. Sopimusten uudelleentulkintaan saakka itsenäisellä maan tulee voida evätä turvapaikanhakuoikeus, kuten Kreikassa nyt on toimittu.

Muusta oppositiosta vain Liike Nyt on ilmoittanut lähtevänsä mukaan perussuomalaisten välikysymykseen.