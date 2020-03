Pääministeri Marin keskusteli koronatilanteesta EU-maiden johtajien kanssa

Joonas Kuikka

Pääministeri Sanna Marin (sd) osallistui tiistaina EU-maiden johtajien väliseen kokoukseen koronavirustilanteesta, tiedottaa Valtioneuvoston kanslia.

Kokouksessa oli mukana myös Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel, EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja Euroopan keskuspankin pääjohtaja Christine Lagarde.

Valtioiden johtajat neuvottelivat videon välityksellä. Marinin mukaan virustilanne Euroopassa on kehittynyt vakavampaan suuntaan.

– Päämiesten keskustelussa korostettiin yhteisen koordinaation tarvetta ja ajantasaisen tiedon jakamista, hän toteaa tiedotteessa

Varsinaisia epidemian pysäyttämiseen liittyviä päätöksiä kokouksessa ei tehty. Maat vaihtoivat tietoa kansallisista toimenpiteistä. Tarkoitus on sovittaa yhteen maiden toimia, jotta viruksen leviämistä voidaan hillitä ja estää taloudellisia ongelmia.

Suomessa toimenpiteet sovitetaan sen tiedon mukaan, mitä Euroopasta saadaan.

– Koronavirustilanne kehittyy koko Euroopassa nopeasti ja seuraamme sitä jatkuvasti. Suomessa tartuntojen määrä on yhä pieni moniin Euroopan maihin verrattuna. Olemme kuitenkin varautuneet kaikkiin tilanteisiin ja tarvittavia toimia arvioidaan päivittäin, Marin kertoo.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron kertoi kokouksen jälkeen Reutersille, että poikkeuksellinen kriisi vaatii poikkeuksellisia toimia.

EU-maat ovat sitoutuneet käyttämään kaikkia keinoja viruksen leviämisen ja talousvahinkojen estämiseksi, Macron totesi.

EU perustaa myös 25 miljardin euron investointirahaston pahiten kärsineiden alojen tukemiseksi.

EU-alueella koronavirus on iskenyt pahiten Italiaan, jossa kuolleiden määrä nousi tiistaina vuorokaudessa kolmanneksella 631:een. Tautitapauksia on Italiassa todettu jo yli 10 000, ja koko maa on karanteenissa.

Myös Espanja, Ranska ja Saksa ovat ylittäneet jo tuhannen todetun tartunnan rajan.