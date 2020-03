WHO:n julkaiseman tiedon mukaan Suomessa on koronaviruksen sairastuttamia potilaita nyt 40. Tänään tiistaina uusia tapauksia on Suomessa kirjattu 10.

Varsinais-Suomessa havaittiin maanantaina toinen tartuntatapaus. Sairaanhoitopiiri tiedotti asiasta tiistaiaamuna.

Tartunnan saanut on työikäinen mies, joka on muutamia päiviä sitten saapunut Suomeen Italiasta.

Hän kärsii tyypillisistä ylähengitystieinfektion oireista, mutta hänen vointinsa on hyvä. Yksi potilaan tunnistettu lähikontakti on jo määrätty karanteeniin ja muita tartunnalle mahdollisesti altistuneita henkilöitä selvitetään parhaillaan.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä on tähän mennessä tutkittu 45 epäilytapausta, joista kahdella on varmistettu koronavirustartunta. Alueen ensimmäinen varmistettu tartunta todettiin sunnuntaina. Toinen tartunnan saaneista varsinaissuomalaisista on Etelä-Tirolin alueelta matkalta palannut työikäinen nainen.

Tiistaiaamuna tietoon tuli Pohjois-Karjalan ensimmäinen ja Kuopion yliopistollisessa sairaalassa todettu toinen koronavirustartunta.

Pohjoissavolainen tartunnan saanut työikäinen henkilö oli kärsinyt koronaviruksen oireista jo paluulennolla Italiasta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL selvittää hänen tartunnalle altistamiaan henkilöitä.

Pohjois-Karjalassa todetun tartunnan saanut on hyväkuntoinen ja eristyksissä kotona.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä todettiin maanantaina kolme uutta koronavirustartuntaa. Tartunnat todettiin kahdella työikäisellä miehellä, jotka molemmat ovat matkailleet Pohjois-Italiassa, toinen heistä myös Itävallassa. Kolmas tartunta todettiin työikäisellä naisella, jolla on ollut kontakti Pohjois-Italiasta palanneeseen henkilöön. HUS:in alueella todettuja tapauksia on yhteensä 21.

Maanantaina myös Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä todettiin alueen kolmas koronavirustartunta. Riihimäkeläisnainen oli palannut matkalta Pohjois-Italiasta. Nainen oli matkalla yhdessä puolisonsa kanssa, joka on testattu negatiiviseksi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL tiedotti maanantaisessa katsauksessaan yhteensä 30 tapauksesta. Päivän aikana löytyi lisäksi kolme uutta tartuntaa.

Ensimmäinen tapaus Suomessa todettiin 30. tammikuuta. Kyseessä oli kiinalaisturisti, jonka parannuttua seuraava tapaus tuli ilmi vasta 27. helmikuuta. Muutaman päivän tauon jälkeen Suomessa löydettiin seuraavat neljä tapausta löydettiin 2. maaliskuuta ja sitä seuraavana päivänä vielä yksi.

Maaliskuun viidentenä päivänä uusia tapauksia tuli viisi. WHO:n tilaston mukaan viimeisten kolmen päivän aikana koronavirus on Suomessa sairastuttanut 20 uutta ihmistä.

Uutiseen päivitetty sairaanhoitopiirien tuoreet tiedot kello 11.11.