Forssalaisen kansalaisopiston opettajalla on todettu koronavirustartunta, tiedottaa Forssan kaupunki. Mahdollisia altistuneita on 33, ja heitä on tiedotettu tekstiviestein maanantaiaamuna.

Forssan kaupungin mukaan opettaja voi hyvin. Hän on karanteenissa ja sairauslomalla.

– Wahren-opiston opettaja palasi Pohjois-Italiasta Suomeen 28. helmikuuta. Kuume ja hengitystieoireet alkoivat 5. maaliskuuta illalla ja positiivinen tulos COVID-19 -virustartunnasta saatiin sunnuntaina, tiedotteessa kerrotaan.

Opettaja piti oppitunnin oppilailleen torstai-illalla 5. maaliskuuta opiston tiloissa. Opettajalla ei ollut opetusta keskiviikkona eikä perjantaina. Altistuneiksi katsotaan ne opiston 31 opiskelijaa, jotka olivat opettajan tunneilla torstaina.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri vahvistaa tartunnan. Sairaanhoitopiirin mukaan opiskelijoiden lisäksi ainoat lähikontaktit ovat tartunnan saaneen puoliso, sekä kotona vieraillut huoltomies. Molemmat on määrätty 14 vuorokauden kotikaranteeniin. Opiston toiminta jatkuu normaalisti, lukuun ottamatta sairastuneen opettajan kursseja.

– Altistuneiden kotikaranteeni on varmistustoimenpide jatkotartuntojen ehkäisemiseksi. Kotikaranteeniin asetetut ovat oireettomia, mikäli heillä ilmenee oireita, poissuljetaan COVID19-tartunnan mahdollisuus. Kotikaranteenin aikana seuranta ja neuvonta tapahtuvat tiiviissä yhteistyössä terveydenhuollon kanssa. Oireeton altistunut ei ole tartuntavaarallinen altistumisen ja kotikaranteeniin asettamisen välillä, joten altistuneen lähipiirin ei tarvitse olla huolissaan, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Sally Järvelä kertoo tiedotteessa.