Presidentti Sauli Niinistö kommentoi myöhään sunnuntai-iltana koronavirusta Facebookissa. Niinistö kertoi omilla Facebook-sivuillaan myös valtiojohdon joutuvan miettimään niin matkustelua kuin normaalia kanssakäymistä ihmisten parissa.

– Matkojen ja tilaisuuksien peruuttaminen ja etukäteen sovittu kättelyjen ja lähietäisyyden välttäminen ovat nyt arkipäivää, Niinistö kirjoittaa.

Niinistö kehottaa harkitsevaan pidättyväisyyteen matkailun suhteen.

– Mitä enemmän ihmisiä ja mitä laajemmalta alueelta he kerääntyvät samaan paikkaan, sitä suurempi on riski.Tämän vuoksi useita mittavia tilaisuuksia on peruutettu ja kisoja käydään ilman yleisöä. Ei myöskään ole vaaratonta vierailua, virus on löytänyt tiensä esimerkiksi Ranskan parlamenttiin ja EU:n päämajaan.

Matkan jo tehneitä presidentti ohjeistaa varovaisuuteen kotiin palattua.

– Pari viikkoa ei ole kovin pitkä aika pidättyväiseen käyttäytymiseen, ja sen kohteena oleville kanssaihmisille on hyvä ja oikein kertoa syy.

Kolmanneksi, olemme saaneet hyvät ohjeet päivittäiseen toimintaan - noudatetaan niitä käsienpesuineen ja kainaloon aivastamisineen kaikkineen.

– Kyllä tästä selvitään, Niinistö päättää päivityksensä.