Suomessa varmistui lisää koronavirustartuntoja ja Pirkanmaalla uusia altistuneita noin 100 – yläkoulu suljetaan Kangasalla

Jami Jokinen

Jasmin Koivisto

Varmistettujen koronavirustartuntojen määrä näyttää toistaiseksi kasvavan Suomessa muutaman tapauksen päivävauhdilla.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ilmoitti sunnuntaina neljästä uudesta tartunnasta. Tapaukset varmistuivat Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (HUS), jossa tartuntoja on aiemmin ilmoitettu 12.

Yksi tapaus varmistui Pirkanmaan sairaanhoitopiiristä, jossa on nyt neljä tartuntaa.

Neljäs uusi tartunta löytyi Pohjois-Savosta. Kyseessä on sairaanhoitopiirin ensimmäinen varmistunut uuden koronaviruksen tartunta.

Pirkanmaalla todettuihin uusimpiin koronatartuntatapauksiin on selvitysten perusteella havaittu liittyvän paljon koronavirukselle altistuneita henkilöitä, kertoo Pirkanmaan sairaanhoitopiiri. Pirkanmaalla on löydetty kolme tartuntatapausta, joista yksi liittyy Kangasalla sijaitsevaan yläkouluun ja kaksi Tampereen yliopistoon.

Kangasalla Pitkäjärven yläkoulussa on altistunut tartunnalle noin 90 oppilasta ja osa henkilökunnasta. Koska altistuneissa on paljon opetushenkilöstöä, koulun tiloissa tapahtuva lähiopetus keskeytetään alkavaksi viikoksi. Pitkäjärven yläkoulussa opiskeli noin 470 oppilasta lukuvuonna 2018–2019.

Kahteen muuhun Pirkanmaalla perjantaina ja lauantaina todettuun tartuntaan liittyy alle 20 altistunutta Tampereen yliopistolla.

Kaikki altistuneet on asetettu karanteeniin. Koulun ja yliopiston tilat eivät ole tartuntavaarallisia.

Lauantaina THL kertoi niin ikään neljästä ja perjantaina kolmesta varmistuneesta tartunnasta.

Kaikkiaan Suomessa on nyt todettu 23 tartuntaa. Suurin osa liittyy edelleen Pohjois-Italiaan kohdistuneisiin matkoihin.

Sairaanhoitopiireistä eniten tartuntoja on HUS:n alueella. Kaikkiaan tartuntoja on varmistettu seitsemässä sairaanhoitopiirissä, joista useimmissa on vain yksi tapaus.

Suomessa on 21 sairaanhoitopiiriä, joten kaksi kolmannesta niistä on edelleen vailla varmistettuna uuden koronaviruksen tartuntoja.

Juttuun lisätty tieto altistuneista kello 15.32.

