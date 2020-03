Terveysammattilaiset suhtautuvat koronavirukseen rauhallisesti myös työsuojelun kannalta – "Näitä töitä ei voisi muuten tehdä"

Jami Jokinen

Uusi koronavirus ja mahdollinen laaja epidemia eivät ole saaneet terveydenhuollon ammattilaisia huolestumaan omasta työsuojelustaan.

– Mieliala on rauhallinen, eikä pelkoja ole tullut esille, sanoo asiaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä henkilöstöltä kysellyt koordinoiva työsuojeluvaltuutettu Marja-Liisa Mulo-Rantanen.

Suomessa ei ole toistaiseksi tiedossa tapauksia, joissa hoitohenkilökunta olisi saanut uuden koronaviruksen tartunnan potilastilanteessa. Muualta Euroopasta tapauksia on jo tiedossa jonkin verran.

Mulo-Rantanen korostaa, että oikea suhtautuminen on osa ammattiosaamista. Riskit ovat osa terveydenhuollon työsuojelun arkea.

– Mieliala pysyy rauhallisena, kun tietää miten riskejä vältetään. Näitä töitä ei voisi muuten tehdä.

Mulo-Rantanen muistuttaa, että tässä ei sinänsä ole mitään uutta. Ammattilaiset työskentelevät muutenkin olosuhteissa, joissa he kohtaavat taudinaiheuttajia noroviruksesta tuberkuloosiin ja influenssasta hepatiittiin.

– Olemme valinneet ammatin, jossa olemme jatkuvasti tekemisissä tarttuvien tautien kanssa. Ja viruksia ja bakteereja tulee koko ajan lisää.

Koordinoiva työsuojeluvaltuutettu huomauttaa, että henkilökunnan työsuojelu ja potilasturvallisuus kulkevat käsi kädessä. Näin on myös inhimillisellä ja psykologisella tasolla.

– Osaaminen lisää sekä työntekijän ja potilaan turvallisuudentunnetta.

Todennäköisimmin ammattilaiset ovat lähikontaktissa uuden koronavirustartunnan saaneiden kanssa yhtäältä näytteenotossa ja toisaalta vakavammin sairastuneiden potilaiden sairaalahoidossa.

Mahdolliseen laajaan epidemiaan on Mulo-Rantasen mukaan ainakin Varsinais-Suomessa varauduttu koulutuksella ja tietojen päivittämisellä hyvissä ajoin.

Käsihygienian osaamista päivitetään hänen mukaansa koko ajan, ja henkilökunnan toimintaa myös seurataan aktiivisesti.

Erityisesti uuden koronaviruksen vuoksi on laadittu henkilökunnalle toimintaohjeet, ja täsmäkoulutusta on annettu pitkin talvea.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

– Koulutus on ollut sairaanhoitopiirissä hyvin tehokasta. Sairaalahygienian ja infektiontorjunnan yksikössä on äärimmäisen hyvä henkilökunta, Mulo-Rantanen sanoo.

Hygienian lisäksi henkilöstön koulutuksessa kärkenä on vaativien erityissuojainten oikea käyttö. Niitä ovat tavanomaisempien varusteiden ohella esimerkiksi nestettä läpäisemätön suojavaatetus sekä erityiset suojalasit tai visiiri.

Koska uusi koronavirus tarttuu pisaratartuntana, liittyy ammattilaisten suurin tartuntariski toimenpiteisiin, joissa muodostuu leijuvia nestehiukkasia. Tällaiset toimenpiteet liittyvät esimerkiksi potilaan nielun puhdistamiseen ja hengityskoneeseen.

Maailman terveysjärjestö WHO on ilmaissut huolensa suoravarusteiden riittävyydestä hoitohenkilökunnalle. Järjestö on kehottanut hallituksia varmistamaan suojaimien saatavuuden ja teollisuutta lisäämään niiden tuotantoa globaalisti ainakin 40 prosentilla.

– Ellei tuotantoketjuja varmisteta, terveydenhuollon työntekijöihin kohdistuva riski on todellinen eri puolilla maailmaa, vetosi WHO:n johtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus alkuviikolla.

Tuotantomäärän ohella pulmia on ainakin paikoin myös jakelussa. Jotkin maat ovat esimerkiksi rajoittaneet suojavarusteiden vientiä varmistaakseen niiden riittävyyden omassa maassa.

Suomessa tilanne on kuitenkin poikkeuksellisen hyvä, vakuuttaa sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila.

– Huoltovarmuuskeskus on onnistunut hankkimaan jopa uusia suojavarusteita globaaleilta markkinoilta, jotka muutoin ovat olleet jonkin aikaa kiinni, hän kertoo.

Varhilan mukaan Suomi on varustautunut pandemiasuunnitelman mukaisesti kaikkiin tilanteisiin.

– Kärkenä on se, että hoitohenkilöstö suojataan. Tavoitteena on, että pysyvät terveinä.