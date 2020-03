Vast: Ihminen on seksuaalinen eläin

Tuskimpa Päivillä mitääntraumoja homoista on.

Yleensä haastateltava esittää kantoja toimittajan esiin tuomiin aiheisiin noissa ohjelmissa. Ja jos toimittaja kyselee miten Raamattu suhtautuu homoseksuaaleihin niin Päivihän vastaa kun tuntee kirjan.

Koko sotkuhan lähti siitä, kun Räsänen kirjoitti arkkipiispalle avoimen kirjeen jossa kritisoi sitä että kirkko on virallinen tukija pridekulkueessa, ja laittoi siihen perusteeksi omalle kritiikilleen raamatun opetuksia aiheesta.

Suomessa kun on valtion kirkko, niin on myös voimassa kirkkolaki. Ja se määrää että kirkon tulee toimissaan nojata Raamatun opetuksiin. Lisäksi pridetapahtumaan osallistuminen kirkolta olisi vaatinut piispankokouksen hyväksynnän, mitä ei ollut.

Poliisihan ei nostanut tuosta viimeisetä radiohaastattelusta tutkintaa. Valtakunnansyyttelijän vaatimus poliisitutkinnasta Räsäsen avoimesta kirjeestä on vastoin uskonnonvaputta jonka maamme peerustuslaki turvaa. Samoin Päivin kirjoituksista v. 2004 nostettu uusi tutkinta perustuu 2011 voimaan tulleeseen lakiin eikä oikeusvaltossa voida syytettä nostaa taanehtivasti.