Suomessa on todettu viisi uutta koronavirustartuntaa – tartunnat myös Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä

Joonas Kuikka

Suomessa todettiin viisi uutta koronavirustartuntaa, tiedottaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL torstaina.

Tartunnoista kolme on Uudenmaan sairaanhoitopiirissä, yksi Pirkanmaan ja yksi Kanta-Hämeen sairaanhoitopiireissä.

THL jatkaa tartuntojen ja heidän lähikontaktiensa selvittämistä yhdessä sairaanhoitopiirien kanssa. Suomessa on nyt yhteensä todettu 12 koronavirustartuntaa.

Maailmalla koronavirustapauksia on todettu yli 90 000. Kuolleita on yli 3 200, joista suurin osa Hubein maakunnassa Kiinassa.

Suomessa ei toistaiseksi ole menehtynyt ketään koronaviruksen aiheuttamaan Covid-19-tautiin.

THL:n mukaan tähän mennessä Suomessa havaitut koronavirustapaukset ovat olleet lieviä.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä potilas on 44-vuotias. Hän on kotona eristyksissä ja hyväkuntoinen, tiedottaa Pirkanmaan sairaanhoitopiiri. Tartunnalle on altistunut kolme lähikontaktia.

Kanta-Hämeessä Pohjois-Italiassa matkailleen perheen lapsella on todettu koronvirustartunta, tiedottaa Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri. Muilla perheenjäsenillä ei ole ollut tartuntaa.

Lapsi on kotikaranteenissa, eikä ole osallistunut kouluopetukseen.

Uudellamaalla yksi työikäisen naisen tartunta liittyy aiemmin Suomessa todettuihin tartuntoihin. Kahden työikäisen miehen tartunnat liittyvät Pohjois-Italian matkaan, kertoo Uudenmaan sairaanhoitopiiri.

Uudellamaalla varmuuden vuoksi karanteenissa olevien altistuneiden lasten perheenjäseniä on kielletty tulemasta työpaikoille tai osallistumaan tapahtumiin. Tämä on sairaanhoitopiirin mukaan tarpeetonta, koska altistunut ei tartuta muita ennen kuin hänen omat oireensa alkavat.

Epidemia-alueita ovat Manner-Kiina, Italia, Etelä-Korea ja Iran. Tauti on kuitenkin levinnyt laajasti myös epidemia-alueiden ulkopuolelle kuten Ranskaan, Saksaan ja Yhdysvaltoihin.

Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jossa tyypilliset oireet ovat yskä, kuume, kurkkukipu, hengenahdistus, lihaskivut ja päänsärky.

Jos on palannut epidemia-alueelta ja kärsii yllä mainituista oireista, on syytä käydä lääkärissä tutkittavana.