Työterveyslaitos ohjeistaa yrityksiä koronaepidemiassa – työpaikoille tulisi perustaa epidemiaan varautumisesta vastaavia ryhmiä

Työterveyslaitos suosittaa työnantajia perustamaan työpaikoille ryhmän, joka ottaa vastuun mahdolliseen tartuntatautiepidemiaan valmistautumisesta. Ryhmän tehtävänä on koordinoida varautumista ja viestintää työntekijöille, pitää varautumissuunnitelma ajan tasalla ja antaa ohjeita tarvittaessa liittyen esimerkiksi siivoukseen, sairaustapauksiin, eristämiseen tai karanteeniin. Ryhmän tulee seurata valtakunnallista tilannetta, Ulkoministeriön matkustustiedotteita sekä THL:n ja Työterveyslaitoksen ohjeita. Ryhmä arvioi myös erilaisten skenaarioiden, esimerkiksi mahdollisten karanteenien vaikutusta toimintaan ja toimitusketjuihin.

Työterveyslaitoksen verkkosivuilta löytyy ohjeita työpaikkojen puhtaudesta ja hygieniasta huolehtimiseen. Yritysten on myös hyvä pohtia, onko työpaikan sairauslomakäytäntöjä tarpeen muuttaa. Työterveyslaitos antaa myös ohjeita, millaisia toimenpiteitä olisi syytä pohtia, jos koronatartuntojen riski lisääntyy Suomessa merkittäväksi. Tällöin on suositeltavaa suosia etätöitä, pitää vain välttämättömät kokoukset ja suosia virtuaalikokouksia ja sähköisiä yhteyksiä. Mahdollisuuksien mukaan kannattaa tehdä joustavia työaikoja ja lisätä vuorotyömahdollisuuksia, jotta työntekijät eivät joutuisi kulkemaan ruuhkaisissa liikennevälineissä ja jotta työpaikalla olisi samanaikaisesti mahdollisimman vähän työntekijöitä. Huomioitavaa on myös, että sairas työntekijä voi olla ahdistunut ja alakuloinen ja tarvita tukea.

Työterveyslaitoksen verkkosivuilta löytyy ohjeita myös työntekijöille koronaviruksen tartunnan ehkäisyyn.