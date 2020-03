Koronavirusta koskeva valtakunnallinen puhelinneuvonta avattu – satamiin ja lentoasemille tulossa infopisteet

Suomessa on avattu koronavirukseen liittyen valtakunnallinen puhelinneuvonta. Tietoa viruksesta saa numerosta 0295 535 535. Puhelinneuvonnasta ei anneta terveysneuvontaa eikä ohjausta päivystyksellisissä akuuteissa oireissa.

– On tärkeää, että kansalaisten saatavilla on oikeaa ja luotettavaa tietoa koronaviruksesta. Siihen vastaamme tällä puhelinpalvelulla, kertoo tiedotteessa perus- ja perhepalveluministeri Krista Kiuru.

Puhelinneuvonta on auki arkisin kello 8–21 ja lauantaisin kello 9–15.

Lisäksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilta saa kattavasti tietoa koronaviruksesta.

Sekä Finavian lentoasemille että Suomen matkustajasatamiin on tulossa uusia infopisteitä. Pisteissä on tarjolla koronavirusta koskevaa materiaalia.

Jaettavaa materiaalia on saatavilla yhdellätoista kielellä, kuten esimerkiksi suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, viroksi, kiinaksi ja italiaksi. Lisäksi infopisteissä on suomen-, ruotsin- ja englanninkieliset roll-upit, joissa on tietoa yskimishygieniasta ja käsienpesusta.

Materiaali on suunnattu pääasiassa maahan saapuville matkustajille, ja sen tuottaa tuottaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Kaikki infopisteet avataan mahdollisimman pian.