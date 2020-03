Myös koronakaranteeniin määrätyn lapsen huoltajalla oikeus tartuntatautipäivärahaan

Kela maksaa tartuntatautipäivärahaa, kun työntekijä on määrätty olemaan poissa työstään jonkin tartuntataudin, kuten esimerkiksi koronaviruksen, leviämisen estämiseksi. Myös alle 16-vuotiaan lapsen huoltajalla on oikeus tartuntatautipäivärahaan, jos lapsi on määrätty karanteeniin ja huoltaja on siksi estynyt tekemään työtä.

Tartuntatautipäivärahassa ei ole omavastuuaikaa, ja se korvaa täysimääräisesti työstä poissaolon, eristyksen tai karanteenin aiheuttaman ansionmenetyksen. Työntekijän päiväraha määräytyy sen palkan mukaan, jonka hän olisi saanut, jos hän olisi ollut töissä. Yrittäjän päiväraha määräytyy työstä poissaolon alkaessa voimassa olevan YEL- tai MYEL-vuosityötulon perusteella.

Tartuntatautipäivärahan maksamista varten tarvitaan kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavan lääkärin päätös työstä poissaolosta, eristämisestä tai karanteenista.

Ulkomailla karanteenissa olevien henkilöiden päivärahaoikeutta selvitetään parhaillaan tartuntatautiasioiden ohjauksesta vastaavan sosiaali- ja terveysministeriön kanssa.

Kelan mukaan viime vuonna tartuntatautipäivärahaa sai 120 henkilöä ja sitä maksettiin yhteensä 324 749 euroa.