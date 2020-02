Helsingissä toinenkin koronatartunta

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä on varmistunut toinen koronavirustartunta. HUS tiedotti torstaina edellisestä tapauksesta. Tälläkin kertaa kyseessä on työikäinen suomalainen nainen. HUS:n mukaan hän on todennäköisesti saanut tartunnan Pohjois-Italiassa, josta nainen palasi Suomeen useampi vuorokausi sitten. Myös torstaina todettu ensimmäinen koronatartunta suomalaisella oli peräisin Italiasta.

HUS ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL jäljittävät mahdollisia altistuneita. HUS:n mukaan matkallaan nainen ei ole altistanut muita, hänen oireensa ovat alkaneet myöhemmin Suomessa.

Helsingissä nainen passitettiin kotiin näytteenoton jälkeen. Häntä on ohjeistettu pysymään kotona.

Kun altistuneiden määrä on saatu selville lähipäivien aikana, HUS:n asiantuntijat ja viranomaiset arvioivat kokonaistilannetta. Tässä vaiheessa asiasta ei kerrota enempää.