Vasemmistoliiton läntisen alueen entisen toiminnanjohtajan Misha Dellingerin Twitter-tilistä on tehty torstaina rikosilmoitus Lounais-Suomen poliisilaitokselle. Asiasta kertoi ensimmäisenä Ilta-Sanomat.

Poliisi aloittaa tapauksesta esitutkinnan nimikkeellä kiihottaminen kansanryhmää vastaan.

Vasemmistoliitto tiedotti perjantaiaamuna, että Dellinger irtisanoutuu tehtävistään.

– Viime päivinä noussut kohu on syönyt luottamuksen, jota ilman ei ole mahdollista tehdä toiminnanjohtajan työtä. Siksi en voi tehdä muuta kuin kantaa vastuun tilanteesta ja irtisanoutua tehtävästäni. Kiitän kanssani työskennelleitä kuluneista vuosista ja pyydän anteeksi tuottamaani pettymystä, Misha Dellinger sanoo puolueen tiedotteessa.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson kommentoi aiemmin perjantaina tilannetta. Andersson tuomitsee puolueen työntekijään liitetyt tviitit. Andersson kirjoittaa, että tviitit ovat täysin ja yksinkertaisen tuomittavia.

Puheenjohtaja korostaa, että jokaisen puolueen toimintaan osallistuvan on sitouduttava ihmisoikeuksiin ja väkivallattomuuteen.

– Arvostan Dellingerin päätöstä, joka osoittaa vastuunkantoa vaikeassa tilanteessa, Andersson lisää.

Misha Dellingerin irtisanoutuminen astuu voimaan välittömästi.

Dellinger toimi vasemmistoliiton läntisen alueen toiminnanjohtajana vuodesta 2018 lähtien. Aiemmin hän on ollut vasemmiston kuntavaaliehdokkaansa 2012 ja 2017.

Muun muassa Yle kertoi torstaina, että puolueen läntisen alueen toiminnanjohtajan Misha Dellingerin perustamalla Twitter-tilillä on julkaistu viestejä, joissa muun muassa kehotetaan tappamaan fasistit ja ilmastonmuutoksen kieltäjät. Tili on nyttemmin suljettu. Vasemmistoliitosta kerrottiin torstaina, että Dellinger ei ole itse kirjoittanut viestejä. Hän on luovuttanut tilin kahdelle muulle henkilölle, joiden uskotaan kirjoittaneen viestit. Viestit on kirjoitettu vuosien 2016 ja 2017 aikana.

Dellinger itse kertoi Twitterissä myöhään torstaina, että tviitit eivät ole hänen kirjoittamiaan. Hän kirjoittaa tuomitsevansa kaiken väkivallan ja sillä uhkailun.

Uutisointi on antanut kuvan, että pitäisin väkivaltaa tai sillä uhkailua hyväksyttävänä. En pidä eivätkä @huggywuggy2-tilin väkivaltatwiitit ole kirjoittamiani tai vastaa arvojani. Tuomitsen kaiken väkivallan ja sillä uhkailun. Tili on anonyymitili, jolla on useita käyttäjiä. 1/2 — Misha Dellinger (@MiskaDellinger) February 27, 2020

