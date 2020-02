Andersson: Väkivaltaan kehottavat tviitit puoluehallituksen käsittelyyn

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson tuomitsee puolueen työntekijään liitetyt tviitit. Andersson kirjoittaa Twitterissä, että tviitit ovat täysin ja yksinkertaisen tuomittavia.

Puheenjohtaja korostaa, että jokaisen puolueen toimintaan osallistuvan on sitouduttava ihmisoikeuksiin ja väkivallattomuuteen.

Anderssonin mukaan puoluehallitus käsittelee verkkokirjoittelua perinpohjaisesti.

Jokaisen vasemmistoliiton toimintaan osallistuvan on sitouduttava ihmisoikeuksiin ja väkivallattomuuteen. Ilman tätä sitoumusta ei voi olla osa meidän aktiivien, luottamushenkilöiden tai työntekijöiden joukkoa. 1/5 — Li Andersson (@liandersson) February 28, 2020

Muun muassa Yle kertoi torstaina, että puolueen läntisen alueen toiminnanjohtajan Misha Dellingerin perustamalla Twitter-tilillä on julkaistu viestejä, joissa muun muassa kehotetaan tappamaan fasistit ja ilmastonmuutoksen kieltäjät. Tili on nyttemmin suljettu. Vasemmistoliitosta kerrottiin torstaina, että Dellinger ei ole itse kirjoittanut viestejä. Hän on luovuttanut tilin kahdelle muulle henkilölle, joiden uskotaan kirjoittaneen viestit. Viestit on kirjoitettu vuosien 2016 ja 2017 aikana.

Dellinger itse kertoi Twitterissä myöhään torstaina, että tviitit eivät ole hänen kirjoittamiaan. Hän kirjoittaa tuomitsevansa kaiken väkivallan ja sillä uhkailun.

Uutisointi on antanut kuvan, että pitäisin väkivaltaa tai sillä uhkailua hyväksyttävänä. En pidä eivätkä @huggywuggy2-tilin väkivaltatwiitit ole kirjoittamiani tai vastaa arvojani. Tuomitsen kaiken väkivallan ja sillä uhkailun. Tili on anonyymitili, jolla on useita käyttäjiä. 1/2 — Misha Dellinger (@MiskaDellinger) February 27, 2020

Andersson painottaa omalla Twitter-tilillään, että tapauksen käsittely ei jää tähän. Hänen mukaansa selvittely jatkuu työnantajan sekä työntekijän välillä.