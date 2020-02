Jari Aarniolle ja Keijo Vilhuselle murhasyyte Volkan Ünsalin palkkamurhasta – Janne Raninen vapautuu elinkautisesta

Vanessa Valkama

Jussi Orell

Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jukka Rappe on päättänyt nostaa syytteet murhasta Jari Aarniota ja Keijo Vilhusta vastaan vuonna 2003 tapahtuneesta palkkamurhasta.

Kyseessä on turkkilaistaustaisen Volkan Ünsalin murha Helsingin Vuosaaressa 16. lokakuuta vuonna 2003. Tapahtuman aikaan Aarnio toimi Helsingin poliisilaitoksen huumerikosyksikön päällikkönä ja Vilhunen rikollisjärjestön johtajana.

– Aarnion osalta on epäilty, että hän olisi laiminlyönyt estää etukäteen tapahtuvaksi tietämäänsä murhan, vaikka hänellä olisi ollut sen estämiseen erityinen velvollisuus, syyttäjänlaitos kertoo tiedotteessa.

Entisen rikollisjärjestön johtajan Vilhusen on epäilty osallistuneen murhaan yhtenä tekijänä.

Epäillyt ovat kiistäneet rikokset kaikilta osin.

Aarnio on aiemmin tuomittu hovioikeudessa muun muassa törkeistä huumerikoksista kymmenen vuoden vankeuteen. Aarniolla on lisäksi kolmen vuoden tuomio rikoksista, jotka kytkeytyivät poliisin kanssa yhteistyötä tehneeseen seurantalaiteyhtiöön.

Yli 16 vuotta sitten Volkan Ünsal surmattiin kostoksi, koska tämä oli kertonut poliisille Tukholman Arlandan lentokentällä vuonna 2002 tapahtuneesta rahakuljetusryöstöstä ja ottanut osan saaliista itselleen.

Ünsalin murhasta on aiemmin tuomittu neljä miestä elinkautiseen vankeuteen. Syyttäjänlaitoksen tiedotteen mukaan sittemmin saatujen uusien tietojen perusteella on ilmennyt syy epäillä, että murhaan olisi ollut myös muita osallisia. Apulaisvaltakunnansyyttäjä on päättänyt nostaa murhasyytteet uuden esitutkinnan perusteella.

Yksi neljästä murhasta aiemmin tuomitusta on Janne Raninen, joka pääsee vapaaksi ensi vuonna yli 17 vuoden vankeuden jälkeen.

Helsingin hovioikeus päätti torstaina, että Raninen pääsee ehdonalaiseen vapauteen 1. maaliskuuta 2021. Tuolloin Raninen on istunut elinkautista vankeustuomiotaan noin 17 vuotta ja yhden kuukauden.

Rikosseuraamuslaitos ei puoltanut Ranisen vapauttamista. Hovioikeuden mukaan vapauttamista kuitenkin puolsivat keskimääräistä huomattavasti pidempi vankeusaika sekä esimerkiksi se, että hakija oli opiskellut vankilassa ammattitutkinnon.

Ranisen aiemmat vapauttamishakemukset oli hylätty vuosina 2015 ja 2018.

Juttua päivitetty 27.2. kello 14.59: Lisätty tiedot Helsingin hovioikeuden vapauttamispäätöksestä.