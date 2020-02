Huijauspuheluita jo valtava määrä – Krp ja Kyberturvallisuuskeskus listaavat ohjeet, miten toimia huijareiden kanssa

Turvallisuusviranomaiset ovat saaneet lukuisia ilmoitusia niin sanotuista huijauspuheluista.

Kyberturvallisuuskeskus ja Keskusrikospoliisi kertovat puheluiden tulevan usein kotimaisesta numerosta ja soittaja esittää yleensä soittavansa Microsoftin tai muun vastaavan organisaation teknisestä tuesta.

Yleensä puheluilla yritetään kalastella vastaajan pankkitunnuksia tai muita tietoja.

– Viranomaisten tietoon tulleissa tapauksissa on pyydetty soittajaa asentamaan etäkäyttöohjelma tietokoneelle, vedoten puheluun vastanneen henkilön tietokoneen tietoturvan tai ohjelmiston lisenssiongelmaan. Etäkäyttöohjelman ja pankkitunnusten avulla soittajat ovat pystyneet esimerkiksi siirtämään rahaa uhrin pankkitileiltä tai pääsemään käsiksi uhrin muihin tietoihin. Rikosvahingot voivat olla tällaisissa tapauksissa erittäin merkittäviä, rikosylikomisario Juha Tompuri Keskusrikospoliisista varoittaa.

Teknisen tuen huijaussoittoihin vastaamalla tai niihin takaisin soittamalla ei menetä rahaa, mutta omia pankkitietoja tai muita henkilötietoja ei teknisen tuen esittäjälle tule missään tapauksessa antaa.

Pelkästä huijaussoiton vastaanottamisesta tai siihen vastaamisesta ei tarvitse tehdä rikosilmoitusta, vaan ilmoittaa asiasta Nettivinkin kautta.

– Huijauksissa on ollut toimintatapana se, että puhelut näyttävät tulevan tavallisista suomalaisista puhelinnumeroista, joten huijauksia ei pysty etukäteen havaitsemaan pelkästään puhelinnumeron perusteella. Osa puhelinnumeroista on niin sanotusti spoofattu, eli olemassa olevia suomalaisten puhelinnumeroita käytetään rikollisessa tarkoituksessa, tietoturva-asiantuntija Juha Tretjakov Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksesta kertoo.

Siksi puhelinnumeroita, joista huijaussoittoja soitetaan, ei tule levittää esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Jos oma puhelinnumero on joutunut huijareiden käyttöön, asiasta on hyvä olla yhteydessä omaan puhelinoperaattoriin.

Toinen helmikuun aikana yleistynyt ilmiö niin kutsutut Wangiri-huijaussoitot, joissa uhri yritetään saada soittamaan ulkomaiseen, usein tunisialaiseen, puhelinnumeroon. Helmikuun aikana tällaisten huijausten määrä on lähtenyt jyrkkään nousuun.

– Toimintatapa rikoksissa on sellainen, että yleensä tunisialaisesta puhelinnumerosta soitetaan lyhyt puhelu, jonka tarkoitus on saada uhri soittamaan takaisin. Suurimmillaan ulkomaille soitetuista puheluista on tullut uhrille tuhansien eurojen lasku, luonnehtii Tompuri Keskusrikospoliisista.

Tunisialaisten numeroiden maakoodi on +216, mutta huijauspuheluita on tullut myös maakoodeista +675, +685, +387 ja satelliittinumeroista +881 ja +882.

Poliisi ja Kyberturvallisuuskeskus kehottavat erityiseen varovaisuuteen tällaisten puheluiden kohdalla, ellei erityisesti odota puhelua ulkomailta.