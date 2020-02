Ida Kannisto

Huokaisin helpotuksesta, kun hyppäsin junaan viime hetkellä, kaksi minuuttia ennen junan lähtöaikaa tiistai-iltana.

Seuraavana aamuna uutisoitiin, että VR siivoaa kyseistä junaa, koska yksi kyydissä ollut matkustaja epäili saaneensa koronavirustartunnan.

Hetkinen, matkustinko kotiin "koronajunalla"?

Tätä pohtii nyt luultavasti moni, sillä keskiviikkona VR:n viestintäjohtaja kertoi Keskisuomalaiselle, että kyseisessä junassa matkusti tiistai-iltana yhteensä vajaat 300 matkustajaa. Hänen mukaansa lukumäärä ei ole sama kuin altistuneiden lukumäärä, koska matkustaminen samalla junavuorolla ei "automaattisesti tarkoita altistumista".

Ennen kuin diagnosoi itseään on syytä muistaa myös se, että vielä keskiviikkona ei ollut selvillä, olivatko yhden matkustajan oireet todella koronavirusta.

Samaan aikaan, kun VR tiedotti junan puhdistuksesta, suomalaisia oli eristettynä Teneriffalla hotellissa havaitun koronavirustapauksen takia.

Ja yhä samaan aikaan moni suuntaa Teneriffalle lomamatkalle, joka on saatettu varata viikkoja sitten ja jota on kenties odotettu pitkään. Matkanjärjestäjien mukaan lomaa voi jatkaa tavalliseen tapaan. Ulkoministeriön matkustustiedote on samaa mieltä. Esimerkiksi Espanjaan suuntaavia ei kehoteta jäämään kotiin.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Iltapäivällä mahdollista tartuntaepäilyä alettiin selvittää Mikkelissä.

Nykyisenlaisessa, avoimessa maailmassa liikkuvat melko vaivattomasti ihmiset ja tavarat. Toisaalta matkailijoiden mukana myös muun muassa koronan kaltaiset taudit liikkuvat nopeasti.

Ihmisen mieli toimii kuitenkin usein uutiskriteerin tapaan: mitä lähempänä tapahtuu, sitä kiinnostavammaksi tapahtuma muuttuu. Koronavirus muuttuu todellisemmaksi, kun tartuntaa epäillään kanssamatkustajalla – vaikka kaukana kotoa tapauksia on havaittu satoja ja tuhansia.

Teneriffalla eristyshotellissa tietoa karanteenin kestosta odottava suomalaispariskunta tiivisti ajatuksen, joka on hyvä pitää mielessä, jos ja kun korona mietityttää: "liiallinen huolestuminen ei auta mitään, käsiä kyllä pestään useammin".