Takaisinmaksuaika lyheni kuukaudella

Kun opiskelujen ohessa tehdystä työstä saa liikaa tuloja, opintotukea on maksettava takaisin Kelalle.

Kela lähetti vuoden 2018 opintotuen takaisinperintää koskevat päätösehdotukset aiemmin tässä kuussa.

Palautettavaa on keskimäärin 860 euroa opintotuen saajaa kohden.

Liikaa maksettu tuki on palautettava huhtikuun loppuun mennessä. Vielä viime vuonna aikaa oli kuukausi enemmän.

Ellei palautusta tehdä määräaikaan mennessä, perittävää määrää korotetaan 7,5 prosentilla.

Jos opintotukikuukausia on ollut vuodessa yhdeksän, on vuoden 2018 sallittu tuloraja 11 973 euroa. Tänä vuonna raja on runsaat 500 euroa korkeampi.

Opiskeluajan ulkopuolella, esimerkiksi valmistumisen jälkeen, kertyneitä tuloja ei huomioida.

Tulojen kertymistä on toistaiseksi seurattava itse ja tehtävä tarvittaessa Kelalle ilmoitus tuen keskeyttämisestä.