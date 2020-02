Suomalaisille on jaettu sämpylöitä, hedelmiä ja hengityssuojaimet Teneriffan eristyshotellissa – "Eihän tämä kivaa ole"

Ida Kannisto

Pietarsaarelaisten Lena Smeds-Furun ja Peter Furun lomamatkan tunnelma Teneriffalla muuttui tiistaina, kun Costa Adeje Palace -hotelli eristettiin koronavirustapauksen takia.

Hotellin alue hiljeni karanteenin myötä täysin, sillä Smeds-Furun mukaan ravintolat ja baarit on suljettu ja hotellivieraita on suositeltu pysymään huoneissaan.

– Emme saa yhtään tietoa, ja aika heikosti ruokaakin, Smeds-Furu kertoo puhelimessa hotellista.

Huoneisiin on jaettu sämpylöitä ja hedelmiä sekä hengityssuojia. Hotelli on ohjeistanut hotellivieraita käyttämään hengityssuojia, jos he poistuvat huoneestaan hotellin alueelle. Smeds-Furu kertoo, että hotellin alueella liikkuu ihmisiä.

Keskiviikon vastaisena yönä pariskunta heräsi koputukseen. Hotellihuoneen oven takana odotti kaksi hoitajaa, jotka tulivat tarkistamaan pariskunnan terveydentilan ja mittaamaan kuumeen.

– Saimme kuumemittarin, ja he pyysivät, että tarkistamme (lämmön) pari kertaa vuorokaudessa ja ilmoitamme, jos on jotain oireita, pää kipeä, kuumetta tai muuta.

Hotelli ei ole Smeds-Furun mukaan antanut majoittujille mitään tietoja. Jokaiseen huoneeseen jaettiin tiistaina lappu, jossa kerrottiin karanteenista ja kehotettiin hotellivieraita pysymään huoneissaan. Kaiken muun tiedot lomalaiset ovat saaneet mediasta.

Hotelli ei ole kertonut sitäkään, kuinka kauan eristys kestää. Smeds-Furun ja Furun on tarkoitus lähteä kotimatkalle lauantai-iltana. Keskiviikkona heidän piti vaihtaa hotellia, mutta eristyshotellista ei päästetä ketään ulos. Pariskunta on yrittänyt kysyä lisätietoja hotellin vastaanotosta, mutta henkilökunta ei ole osannut kertoa heille yhtään enempää.

– Eihän se kivaa ole, mutta olemme yrittäneet ottaa aika rauhallisesti. Käsiä pesemme vähän useammin ja yritämme olla varovaisia. Mutta ei kannata ruveta huolestumaan liikaa. Se ei auta mitään, Smeds-Furu sanoo.

Teneriffa on Lena Smeds-Furulle ja Peter Furulle tuttu lomakohde. Pariskunnalla on paluulento Suomeen lauantaina. Tällä hetkellä he eivät tiedä, kuinka kauan joutuvat olemaan karanteenissa.

Adejen kaupungissa sijaitsevassa hotellissa oli keskiviikkona vahvistettu ainakin neljä koronavirustartuntaa. Tartunnan saaneet ovat espanjalaisen El Pais -lehden mukaan italialaisia.

H10 Costa Adeje Palace -hotellissa on karanteenissa yli 20 suomalaista turistia. Heistä 16 on Aurinkomatkojen asiakkaita. TUI:n pohjoismaalaisia asiakkaita hotellissa on kahdeksan, ja heistä neljä on suomalaisia. Hotellissa on myös matkailijoita, jotka eivät ole varanneet lomaa matkatoimistojen kautta. Esimerkiksi Lena Smeds-Furu ja Peter Furu kertovat olevansa omatoimimatkalla.

TUI:n oppaat ovat olleet yhteydessä eristettyyn hotelliin, kertoo TUI Finlandin viestintäpäällikkö Laura Aaltonen. Hotelli on suljettu, eivätkä ulkopuoliset pääse sinne. Aaltosen mukaan TUI on ollut yhteydessä asiakkaisiinsa, mutta keskiviikkoaamuna hotellin tilanteesta ei juuri ollut uutta tietoa.

– Oppaat yrittivät eilen aamulla mennä sinne (hotelliin), mutta se on suljettu, Aaltonen sanoo.

Aaltosen mukaan hotelli vastaa asiakkaiden ruokailusta. Tiistaina mediassa liikkui tietoja, joiden mukaan ruuantoimitus hotellissa olisi takkuillut. H10 on iso hotelliketju. Costa Adeje Palace -hotellissa on kaikkiaan tiettävästi jopa 700 majoittujaa.

– Se on varmaan johtunut siitä, että on niin yhtäkkinen tilanne. Kaikki ovat huoneissaan, ja eihän tuhannelle ihmiselle niin nopeasti saa järjestettyä (ruokaa). Voi olla jotain tällaista, Aaltonen arvelee.

Aaltonen on itse parhaillaan Gran Canarialla. Siellä koronavirus ei hänen mukaansa näy. Sen sijaan viikonloppuna Kanariansaarille osunut hiekkamyrsky haittasi näkyvyyttä ja vaikutti lomalaisten pääsyyn kotimatkalle. Aaltosen mukaan hiekkamyrsky on keskiviikkona jo laantunut.

Teneriffa on suomalaisten suosima matkakohde. Leif ja Hannele Olsson matkustivat Pohjois-Teneriffan Puerto de la Cruziin tiistai-iltana. Kyseessä on jo noin kymmenes perättäinen vuosi, kun pariskunta valitsi lomakohteekseen Puerto de la Cruzin. Hotellikin on ollut lähes joka kerta sama.

Leif Olsson kertoo puhelimessa, että ensimmäisen lomapäivän perusteella tunnelma paikan päällä ei vaikuta erilaiselta kuin aikaisemmilla kerroilla. Koronaviruksen sijasta keskusteluissa paikallisten kanssa on noussut esiin viikonlopun hiekkamyrsky.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

– Ehkä enemmän täällä tuntuivat hiekkamyrskyn jälkimainingit, Olsson kertoo.

Hänen mukaansa hiekkamyrsky oli keskiviikkona jo mennyt ohi, mutta sen jälkiä oli vielä nähtävissä.

Myrskyn takia koronavirus ei ollut paikallisten päällimmäinen huolenaihe. Olssonin mukaan moni kertoi luottavansa siihen, että ammattilaiset hoitavat tilanteen. Paniikkia ei ole havaittavissa.

– Jälkikäteen ajatellen olisihan matkan voinut peruakin, mutta tuleehan niitä tartuntoja muuallakin.

Puerto de la Cruzissa puhelimeen vastaa myös Tenerifen Suomi-kerhon puheenjohtaja Arja Viitasaari. Hän on samaa mieltä siitä, että alueella ei vallitse paniikkia. Viitasaaren mukaan viranomaiset ovat hoitaneet hyvin esimerkiksi tiedottamisen.

Eristyshotelli sijaitsee Teneriffan lounaisrannikolla, kun taas Puerto de la Cruz sijaitsee saaren pohjoisosassa.

– Totta kai ihmiset kertovat, ovat kiinnostuneita ja seuraavat tilannetta, mutta ei se (koronavirus) mitenkään näy meidän jokapäiväisessä elämässämme, Viitasaari sanoo.

Viitasaaren mukaan alueella vallitse luottavainen tunnelma sen suhteen, että tartunnat pysyvät paikallisena eivätkä lähde leviämään, koska hotelli on eristetty.

– Seuraamme rauhallisesti tilannetta. Jos tulee joitakin ohjeita, totta kai niitä noudatamme.

Karanteenin kestosta ei ole varmaa tietoa. Aurinkomatkojen viestinnän asiantuntija Mari Kanerva kertoo, että Aurinkomatkat on saanut hotellilta tiedon, että eristys kestäisi kaksi viikkoa.

– En voi toki sitä vahvistaa, tuleeko se näin olemaan, mutta se on tieto, minkä olemme sieltä eilen saaneet, Kanerva kertoo.

TUI:n Aaltonen sanoo, ettei TUI ota kantaa eristyksen kestoon. TUI Nordic on osa saksalaista matkanjärjestäjäkonsernia TUI Groupia. Aaltonen kertoo olleensa keskiviikkona yhteydessä Saksaan hotellin tilanteesta.

– Me seuraamme, mitä paikalliset viranomaiset sanovat. Ei voi tietää tarkasti, kestääkö se (eristys) viikon vai kaksi viikkoa. Siksi emme ole antaneet mitään infoa kestosta, Aaltonen kertoo.

Teneriffalla olevat suomalaiset voivat jatkaa lomailuaan normaalisti, vakuuttavat sekä Aaltonen että Kanerva.

– Toki jos meidän asiakkaalla on varaus tähän kyseiseen hotelliin, hankitaan korvaava majoitus, Aaltonen sanoo.

Matkanjärjestävät seuraavat ulkoministeriön suosituksia. Tällä hetkellä ulkoministeriö ei ole muuttanut ohjeistustaan Espanjaan suuntaaville.

– He eivät ole muuttaneet suosituksia meidän kohteisiimme. Matkan jatkuvat ihan normaalisti. Seuraamme viranomaisten ohjeistuksia ja toimimme niiden mukaisesti, Kanerva sanoo.

Lue myös:

Koronavirusepäilyn takia tutkittavana oleva potilas matkusti junalla – VR: "Vaunuissa on tehty tehosiivous"

Tyks ja Turku varautuneet koronaan – matkan Gran Canarialle varannut turkulainen on huolissaan vapaasta matkustamisesta

Kunnan eristäminen koronan takia vaatisi poikkeusolojen julistamista – "Laittaisimmeko vartijat metsiin ja teiden varsiin?"

Koronatartuntojen määrä Teneriffan eristyshotellissa kasvaa, Iranissa virus iski ministeritasolle – Tokion olympialaiset eivät vielä vaarassa