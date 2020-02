Keskusta haluaa päivittää terrorismilakeja "reippain ottein"

Keskustalaisten mielestä terrorismilakeja on päivitettävä "reippain ottein".

Keskustaedustajat haluavat lainsäädännön puuttuvan etenkin terroristijärjestöön kuulumiseen ja sellaisen toimintaan osallistumiseen. Terroristijärjestöön kuulumiseen tai sellaisen toimintaan osallistumiseen on lain suhtauduttava mahdollisimman ankarasti, edustajat tiedottavat. Heidän mielestään myös terrorismin torjunnan lainsäädäntö on syytä tarkastaa ja ideoita uudistuksiin kannattaisi hakea muista pohjoismaista. Lisäksi puolueen mukaan on tärkeää, että lain muutostarpeiden kartuttamisen lisäksi työryhmä valmistelee mahdolliset lainsäädäntömuutokset, jotta tarpeelliset uudistukset saadaan toteutettua.

Kokoomus arvosteli keskustan suhtautumista terrorismilainsäädännön uudistamiseen aiemmin tiistaina.

