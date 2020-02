Naista epäillään tapon yrityksestä Huittisissa – iski miestään puukolla ylävartaloon useita kertoja

Pariskunnan välille syntynyt riita päättyi puukotukseen huittislaisessa yksityisasunnossa maanantaina iltapäivällä. Nainen oli lyönyt useita kertoja puukolla miestään ylävartaloon. Uhri kuljetettiin Satasairaalaan. Poliisilla ei toistaiseksi ole tietoa miehen terveydentilasta.

Poliisi on pidättynyt naisen ja häntä epäillään puukotuksesta. Poliisin mukaan esitutkinta on alkuvaiheessa. Poliisi tiedottaa tapauksesta mahdollisesti lisää, kun asianomistajia on kuulusteltu.