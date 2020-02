Kun Britannia päätti erota EU:sta, Suomen nuorin europarlamentaarikko bloggasi sen vaikutuksista – "En osannut odottaa, että se vaikuttaa tällä tavalla omaan elämääni"

Alviina Alametsä nousi europarlamenttiin Britannian EU-eron myötä. Nyt hän istuu parlamentin ulkoasiainvaliokunnassa pohtimassa Britannian ja EU:n tulevaa suhdetta.

Kun Britannia kesällä 2016 äänesti siitä, lähteekö se Euroopan unionista, Alviina Alametsä (vihr) oli viettämässä juhannusta mökillä. Kuultuaan kansanäänestyksen tuloksen hän kirjoitti blogikirjoituksen siitä, millaisia vaikutuksia brexitillä on.

Yksi Alametsän nimeämistä vaikutuksista oli, että brexitin vaikutukset nähdään vasta myöhemmin: että voi mennä hyvin pitkään ennen kuin Britannia oikeasti lähtee EU:sta. Siinä Alametsä osui oikeaan.

Alametsän blogi on kadonnut bittiavaruuteen, eikä muita ennustuksia saa enää kaivettua esiin.

– Mutta sitä en osannut kyllä odottaa, että se vaikuttaa tällä tavalla omaan elämääni, hän sanoo.

Britannia erosi EU:sta tammikuun lopussa. Maan europarlamentaarikot pakkasivat tavaransa ja poistuivat unionin vallan linnakkeista. Tällöin osa EU-maista sai lisäpaikkoja parlamenttiin. Suomelle niitä liikeni yksi.

Sen sai syksyllä 28 vuotta täyttävä Alametsä, josta tuli samalla Suomen nuorin europarlamentaarikko. Ensimmäinen täysistuntoviikko uudessa tehtävässä oli Strasbourgissa helmikuun puolessavälissä.

Alametsä on ensimmäisen kauden kaupunginvaltuutettu Helsingissä, nykyisen ulkoministerin Pekka Haaviston entinen avustaja sekä Terapiatakuu-kansalaisaloitteen alullepanija.

– En ole ollut poliitikko pitkään, mutta olen yrittänyt keskittyä konkreettisiin asioihin. Ehkä se selittää sitä, miksi olen täällä, vaikka se onkin vähän odottamatonta, hän sanoo.

Tällä Alametsä viittaa siihen, että europarlamentin keski-ikä on yli 50 vuotta, ja moni päätyy sinne vasta pitkään jatkuneen poliittisen uran jälkeen ja käyttää paljon rahaa vaalikampanjaansa.

– Brexitin myötä minulla oli aikaa sopeutua tänne tuloon. Jos olisin tullut suoraan vaalien jälkeen, olisi tässä ollut aika paljon sulateltavaa.

Alametsän alku parlamentissa on mennyt käytännön asioiden, kuten työvälineiden ja kulkulupien järjestelyssä ja asioiden haltuunotossa sekä avustajien rekrytoinnissa.

– Jos keskittyy kovasti siihen, mitä ei osaa, sellaisia asioita löytää kyllä. Olen yrittänyt kysyä paljon asioita muilta ja saanutkin vinkkejä, hän sanoo.

Ja kun työ parlamentissa alkoi, Alametsä löysi jälleen edestään sen, mikä hänet sinne toi. Neuvottelut Britannian ja EU:n tulevasta suhteesta alkavat toden teolla vasta nyt, ja niiden kannalta keskeisimpiä europarlamentin valiokuntia ovat kansainvälisen kaupan valiokunta sekä ulkoasiainvaliokunta, joista jälkimmäisessä Alametsä on ainoa suomalainen.

– Brexit on valtava paketti, ja siihen liittyvien asioiden skaala todella iso, Alametsä sanoo.

Euroopan unionin kanta neuvotteluissa on se, että Britannian ja EU:n suhteen tulisi olla mahdollisimman paljon nykyisen kaltainen. Alametsä sanoo sen olevan myös hänen henkilökohtainen kantansa.

– Emme halua EU:n lähelle maata, joka polkee veroja ja työntekijöiden oikeuksia. Sellainen tuskin on tavallisten brittienkään intresseissä, hän sanoo.

Muita tärkeitä teemoja neuvottelussa Alametsälle ovat ympäristönsuojelu sekä tasa-arvo, kuten sukupuolten välisten palkkaerojen kaventaminen.

Hän nostaa esiin myös tiedusteluyhteistyön. Noin 60 prosenttia Euroopan unionin tiedustelutiedosta tulee Britanniasta.

– Molemmat hyötyvät siitä, että tieto vaihtuu. Neuvotteluissa on tärkeä saavuttaa sellainen luottamus, että vaihto jatkuu, Alametsä sanoo.

Neuvotteluista voi myös tulla vaikeat, sillä Britannian käsitys tulevasta suhteesta EU:n kanssa vaikuttaa hyvin erilaiselta kuin EU:n toiveet.

– Sellaista lopputulosta, jossa Britannia saa rusinat pullasta, ei voi hyväksyä. EU:lla on tietyt standardit ja prosessit, ja niistä täytyy pitää kiinni. EU on yhtenäinen ja uskon, että sillä on muskeleita tähän.

Neuvotteluja Alametsä kuvaa historiallisiksi. Yleensä kauppasopimuksilla on pyritty kaupan esteiden purkamiseen, mutta nyt niitä päinvastoin pystytetään.

– Britit haluavat näyttää, että he eivät alistu EU:n tahtoon. Brexit on nyt tapahtunut, ja he ovat lähteneet. Toivon, että molemmat osapuolet hakisivat aidosti hyvää lopputulosta, eivätkä katsoisi, että jommankumman pitää voittaa neuvottelut.