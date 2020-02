Sisäministeriö valmistelee 175 turvapaikanhakijan siirtoa Suomeen Välimeren maista

Suomen sisäministeriö kertoo valmistelevansa alaikäisten ja muiden haavoittuvassa asemassa olevien turvapaikanhakijoiden siirtoja Välimeren alueelta.

Hallitusryhmät ovat sopineet haavoittuvassa asemassa olevien turvapaikanhakijoiden auttamisesta helpottaakseen Välimeren alueen EU-jäsenmaissa olevien turvapaikanhakijoiden humanitaarista tilannetta.

Suomi vastaanottaa enintään 175 henkilöä Kreikasta, Kyprokselta, Maltalta ja Italiasta.

Käytännössä tämä tarkoittaa ensisijaisesti lapsia sekä yksinhuoltajaperheitä, joilla on todennäköisesti perusteet saada kansainvälistä suojelua. Pääsääntöisesti he tulevat alunperin erityisen heikon turvallisuustilanteen maista, kuten Syyriasta ja Afganistanista.

Turvapaikanhakijoita vastaanotetaan sen mukaan, missä ihmisten tilanne on vakavin.

– Olen iloinen siitä, että hallitusryhmillä on yhteisymmärrys asian ratkaisemisessa. Tällä tavalla voimme auttaa hädänalaisia lapsia, jotka ovat erittäin vaikeassa tilanteessa. On tärkeää, että Suomi EU:n ulkorajavaltiona on mukana etsimässä ratkaisuja sekä akuuttiin tilanteeseen että kestävää ratkaisua eurooppalaiseen turvapaikkajärjestelmään, sisäministeri Maria Ohisalo sanoo ministeriön tiedotteessa.

Siirrot vahvistetaan valtioneuvoston päätöksellä ulkomaalaislain edellyttämällä tavalla.

Toimilla vastataan akuuttiin tilanteeseen Välimeren ulkorajavaltioiden alueella.

Esimerkiksi Kreikassa maan vastaanottokapasiteetti on muuttoliikepaineen kasvaessa ylittynyt.

Tämän seurauksena turvapaikanhakijoille, ennen kaikkea lapsille, on aiheutunut ylimääräistä inhimillistä hätää ja kärsimystä.

Kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien hakijoiden vastaanotosta aiheutuvat kustannukset voidaan kattaa EU:n maahanmuuttorahaston (AMIF) kautta.

Viime vuoden aikana Suomeen tuli yhteensä noin 2 500 turvapaikanhakijaa. Luku on alhaisempi kuin turvapaikanhakijakriisiä edeltäneinä vuosina.