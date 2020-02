Elina Lepomäki ei haasta Orpoa, mutta saattaa pyrkiä kokoomuksen varapuheenjohtajaksi – "Oppositiotyössä aletaan niittää tulosta"

Lepomäen mukaan kokoomuksen tukijalka on Suomen talous ja koko kestävyysvajekeskustelu. "Koen, että siinä meillä on tulevaisuudessakin se suurin annettava." Kevään kehysriiheen Lepomäellä on tällä hetkellä aika laimeat odotukset.

Kokoomuksen kansanedustaja Elina Lepomäki ei aio tavoitella puolueen puheenjohtajan paikkaa ensi kesäkuun puoluekokouksessa Porissa.

– Mielipiteeni ei ole muuttunut, eli en ole haastamassa puheenjohtajaamme Petteri Orpoa, Lepomäki kertoi perjantai-iltana Lännen Medialle. Asiasta uutisoi myös Helsingin Sanomat.

Lepomäki kertoi helmikuun alussa Iltalehden kyselyssä, että ei lähde haastamaan Orpoa.

– Päinvastoin pohdin tässä, jos pyrkisin puolueen varapuheenjohtajaksi. Päätöksiä ei ole vielä saatu aikaiseksi, mutta lähiaikoina pitää päätöksiä tehdä.

Lepomäki tekee ratkaisun maaliskuun aikana, lähteekö tavoittelemaan varapuheenjohtajuutta. Hän aikoo kuulostella kenttää ja puhua kollegojen kanssa.

– Jos meinaa lähteä, pitää systemaattisemmin nyt kartoittaa, mikä on tilanne.

38-vuotias Lepomäki on kolmannen kauden kansanedustaja Uudeltamaalta. Hän nousi eduskuntaan kesken kauden vuonna 2014.

Kokoomuksen varapuheenjohtajat ovat tällä hetkellä Sanni Grahn-Laasonen, Antti Häkkänen ja Mari-Leena Talvitie.

Kokoomus valitsee uudet puheenjohtajansa Porin puoluekokouksessa 5.–7.6.

Kansanedustaja, kokoomuksen varapuheenjohtaja ja entinen ministeri Antti Häkkänen, 35, kertoi Maaseudun Tulevaisuudessa, että ei lähde haastamaan Orpoa. Häkkänen vetoaa ikäänsä ja perhesyihin.

– Ihan samalla tavalla ajattelen kuin Anttikin: jos tilanteet muuttuvat ja jos vaikka Petteri luopuu puheenjohtajuudesta, niin tilanne on aivan eri. En kuitenkaan lähde haastamaan, Lepomäki toteaa.

Hän antaa tuen istuvalle puheenjohtajalle ja käynnistyneelle oppositiotyölle.

– Yhdessä tehdään ja aletaan pikkuhiljaa niittää tulostakin, siitä ei ole mielestäni kahta sanaa.

Lepomäen mukaan kokoomuksen tukijalka on Suomen talous ja koko kestävyysvajekeskustelu.

– Koen, että siinä meillä on tulevaisuudessakin se suurin annettava. Meillä on selkeä profiili, jonka mukaan kannamme huolta siitä, että ihmisillä on työtä ja varaa elää omassa arjessaan ja mielellään kasvattaa omaa elintasoaan.

Lepomäki muistuttaa, että nämä ovat välttämättömiä, jotta tulevaisuudessa Suomi pystyy rahoittamaan hyvinvointivaltionsa.

– Muiden ekonomistien ja erityisesti talouspolitiikan arviointineuvoston kanssa olemme huolissaan, miltä nykyisen hallituksen talouspolitiikka näyttää. Hallitus ei kiinnitä lainkaan huomiota kestävyysvajeeseen.

Kokoomuksen vahvuutena Lepomäki pitää sitä, että puolueessa katsotaan tulevaisuuteen eikä haikailla menneeseen maailmaan.

Kevään kehysriiheen Lepomäellä on tällä hetkellä aika laimeat odotukset.

– Isot asiat on lyöty kiinni hallitusohjelmassa. Nyt talven mittaan hallituksessa on kuultu puheenvuoroja, että työllisyystoimiin palataan vasta kesällä. Ilmeisesti finanssipolitiikan tarkasteluakaan ei ole tarkoitus tehdä. En siis pidä kehysriihtä nyt niin kauhean jännittävänä, tuntuu kuin hallitus ei osaisi lukea numeroita.

Lepomäki kuitenkin muistuttaa, että ennen kehysriihtä valmistuu valtiovarainministeriön tuore kasvuennuste ja talousennuste.